ये हैं असरानी की वाइफ मंजू, शादी के बाद छोड़ दी थी एक्टिंग, अब लाइमलाइट से रहती हैं दूर

मंजू और असरानी लाइफ में सबकुछ अचीव करने के बाद भी लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करते थे. वे ना तो किसी अवार्ड फंक्शन में जाते ना ही किसी इवेंट में नजर आते थे.

By: Kavita Rajput | Published: October 21, 2025 1:24:15 PM IST

असरानी (Asrani)  जिनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था अब हमारे बीच नहीं हैं. सोमवार दोपहार 1 बजे 84 साल की उम्र में असरानी ने आखिरी सांस ली. असरानी अपनी कॉमिक एक्टिंग के लिए अपने फैन्स के बीच मशहूर थे. एक्टर ने बॉलीवुड की कल्ट फिल्म ‘शोले’ में जेलर का रोल निभाया था जिसे आज भी याद किया जाता है.

असरानी का डायलॉग- ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’…आज भी लोगों की याद में ताजा है. एक्टर ने इंडस्ट्री की कई ब्लाकबस्टर फिल्मों में काम किया था जिनमें – चुपके-चुपके, रफू चक्कर, छोटी सी बात, शोले, नमक-हराम और बालिका वधु आदि शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, असरानी की कोई औलाद नहीं है वे अपनी पीछे वाइफ मंजू को छोड़ गए हैं.

फिल्मों में काम कर चुकी हैं मंजू 
मंजू ने एक समय फिल्मों में खूब काम किया था जिसमें- चांदी सोना, उधार का सिन्दूर, कबीला जैसी फ़िल्में शामिल थीं. मंजू और असरानी की मुलाकात फिल्म ‘आज की ताजा खबर’ के सेट पर हुई थी. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और जल्द ही ये एक दूसरे के करीब आ गए. शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ निभाया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की कई संतान नहीं थी. बताते हैं कि एक्टिंग में सफल करियर बनाने के बाद मंजू ने बतौर डायरेक्टर अपनी किस्मत आजमाई और 1995 में आई फिल्म ‘मां की ममता’ को डायरेक्ट किया. 

लाइमलाइट से दूर रहीं मंजू 
मंजू और असरानी लाइफ में सबकुछ अचीव करने के बाद भी लाइम लाइट से दूर ही रहना पसंद करते थे. वे ना तो किसी अवार्ड फंक्शन में जाते ना ही किसी इवेंट में नजर आते थे. बताते हैं कि असरानी और मंजू अपनी प्राइवेट लाइफ से ही खुश थे. असरानी ने मंजू से ये इच्छा जाहिर की थी कि जब उनकी मौत हो तो उसकी जानकारी किसी को न दी जाये. मंजू ने यही किया और असरानी के अंतिम संस्कार के बाद ही मीडिया को खबर दी कि वो चल बसे हैं.

