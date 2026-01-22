16 साल की उम्र में किया शानदार डेब्यू, फिर प्यार के लिए फिल्मों से लिया संन्यास; आज करोड़ों की मालकिन है ये हसीना!

Asin debuted At 16: फिल्म इंडस्ट्री में किसी बाहरी व्यक्ति के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, और जबकि कई लोग बॉलीवुड में एक सफल करियर का सपना देखते रहते हैं, वहीं इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ दी और एक बिजनेसमैन से शादी करके लाइमलाइट से दूर एक शांत जिंदगी चुनी. असिन ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया और कोलीवुड की एक लीडिंग स्टार बन गईं.

16 साल की उम्र में किया डेब्यू

असिन थोट्टुमकल का जन्म कोच्चि, केरल में हुआ था. उनके पिता एक पूर्व CBI ऑफिसर हैं, जबकि उनकी मां एक डॉक्टर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और मलयालम फिल्म नरेंद्रन मकान जयकांतन वका (2001) में डेब्यू करने से पहले एक BPL विज्ञापन में काम किया, जब वह सिर्फ 16 साल की थीं. वह अपनी दूसरी फिल्म, अम्मा नन्ना ओ तमिला अम्माई, जो 2003 में रिलीज़ हुई एक तेलुगु फिल्म थी, से साउथ में तुरंत हिट हो गईं.

साउथ फिल्मों में किया काम

तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद, वह रवि मोहन की एम. कुमारन सन ऑफ महालक्ष्मी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में आ गईं. उन्होंने गजनी, उल्लाम केटकुमे, शिवकाशी और कई दूसरी फिल्मों के साथ तमिल सिनेमा में लगातार हिट फिल्में दीं. असिन जल्द ही साउथ की बड़ी एक्ट्रेस बन गई, और उन्होंने सूर्या, विक्रम, विजय, अजित कुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया.

बॉलीवुड के शानदार स्टार्स संग किया काम

असिन ने बॉलीवुड के टॉप स्टार्स के साथ काम किया है. साउथ के सुपरस्टार्स के साथ काम करने के बाद, असिन ने आमिर खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. यह फिल्म 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई.

असिन के पति कौन हैं?

असिन ने 2016 में माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा से शादी की. इस कपल ने 2017 में अपनी बेटी, अरिन रेयान शर्मा का स्वागत किया.

कौन है राहुल शर्मा?