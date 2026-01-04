Ashish Vidyarthi Accident: ऑब्जर्वेशन में हैं…रोड एक्सीडेंट के बाद आशीष विद्यार्थी का पहला रिएक्शन आया सामने, फैंस से कही ये बात

Ashish Vidyarthi Accident: एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ का गुवाहाटी में देर रात एक सड़क हादसा हो गया.अनुभवी एक्टर ने सोशल मीडिया पर फैंस को अपडेट देते हुए बताया कि वे “ऑब्जर्वेशन में हैं और ठीक हैं.”

कैसे और कहां पर हुआ हादसा?

यह हादसा गुवाहाटी में हुआ जब कपल सड़क पार कर रहा था और एक तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी. स्थानीय लोगों ने तुरंत मेडिकल मदद बुलाई, और आशीष विद्यार्थी और रूपाली बरुआ दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया.

मैं और रूपाली ठीक हैं…

जैसे ही यह हादसा ऑनलाइन चर्चा में आया, आशीष विद्यार्थी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया.उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “मैं और रूपाली ठीक हैं. हम ऑब्जर्वेशन में हैं लेकिन ठीक हैं. आपके प्यार के लिए धन्यवाद.”

वीडियो में उन्होंने विस्तार से बताया, “हां, ऐसा हुआ है; हमें मामूली चोटें आई हैं. लेकिन सब ठीक है.इसे सनसनीखेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है.बहुत-बहुत धन्यवाद.कृपया यह वीडियो फैलाएं.सबको बताएं कि हम ठीक हैं. आपकी शुभकामनाएं रूपाली के साथ हैं.”

आशीष विद्यार्थी और रूपाली बरुआ के बारे में

आशीष विद्यार्थी की पहले राजोशी विद्यार्थी से शादी हुई थी.अनुभवी एक्टर ने मई 2023 में असम की फैशन उद्यमी रूपाली बरुआ से शादी की.दशकों लंबे करियर में, आशीष विद्यार्थी ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, उड़िया, मराठी और बंगाली सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है.

कौन हैं आशीष विद्यार्थी?

आशीष विद्यार्थी फिल्मों में ज़्यादातर विलेन की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं.उनकी फिल्मोग्राफी में 1942: ए लव स्टोरी, बाज़ी, जीत, मृत्युदाता, अर्जुन पंडित, मेजर साब, सोल्जर, हसीना मान जाएगी, जानवर, वास्तव: द रियलिटी, जोरू का गुलाम, रिफ्यूजी, जोड़ी नंबर 1 और क्योंकि… मैं झूठ नहीं बोलता, जैसी फिल्में शामिल हैं.

