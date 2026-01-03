आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली सड़क हादसे में हुए घायल, फैन्स की चिंता देख खुद शेयर किया हेल्थ अपडेट

Ashish Vidyarthi Medical Treatment: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने गुवाहाटी में देर रात हुए एक रोड एक्सीडेंट की खबर सामने आने के बाद फैंस को थोड़ी देर के लिए डरा दिया, जिसमें वह और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ शामिल थे. हालांकि, इस अनुभवी एक्टर ने तुरंत सच्चाई बताई और सभी को भरोसा दिलाया कि दोनों सुरक्षित हैं और ठीक हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब आशीष विद्यार्थी और रूपाली रात के खाने के बाद सड़क पार कर रहे थे और एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी.

स्थानीय लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद इमरजेंसी सेवाओं ने तेजी से कार्रवाई की. कपल को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जबकि मोटरसाइकिल सवार को इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया.

विद्यार्थी ने दिया अपना हेल्थ अपडेट (The student gave an update on their health)

जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा चिंता व्यक्त की जाने लगी तो एक्टर ने खुद अस्पताल से इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सीधे इस स्थिति पर बात की. शांत और संयमित होकर उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि न तो उन्हें और न ही उनकी पत्नी को कोई गंभीर चोट लगी है और लोगों से इस घटना को सनसनीखेज न बनाने का आग्रह किया. एक्टर ने साफ किया कि रूपाली अभी सिर्फ एहतियात के तौर पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं और उनकी हालत स्थिर है. उन्होंने कहा कि दोनों मेडिकल देखरेख में ठीक हो रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है.







सिर्फ मामूली चोट लगी है: विद्यार्थी (Only minor injuries were sustained: Ashish Vidyarthi)

इसके अलावा विद्यार्थी ने कहा कि उन्हें सिर्फ मामूली चोट लगी है और वह सामान्य रूप से चल, बात और खड़े हो सकते हैं. उन्होंने फैंस और शुभचिंतकों से मिल रही चिंता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने एक्सीडेंट में शामिल मोटरसाइकिल सवार के बारे में भी अपडेट दिया, बताया कि उन्होंने पुलिस से बात की थी और उन्हें बताया गया कि सवार को होश आ गया है. विद्यार्थी ने घटना के दौरान तुरंत मदद के लिए मेडिकल स्टाफ, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और स्थानीय निवासियों को धन्यवाद दिया.