Asha bhosle net worth: कितनी संपत्ति की मालकिन थीं आशा भोसले, परिवार में कौन-कौन? जानिए ‘सुरों की मल्लिका’ के बारे में सबकुछ

Asha Bhosle death: भारतीय संगीत जगत को गहरा झटका देते हुए सुरों की मल्लिका कही जाने वाली आशा भोसले का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. बताया जा रहा है कि कार्डिएक अरेस्ट के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उनके जाने से फिल्म और संगीत इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज और बहुमुखी गायकी के दम पर उन्होंने दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया. उनके निधन की खबर के बाद लोग उनकी जिंदगी, परिवार और संपत्ति के बारे में जानने को उत्सुक हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आशा भोसले से जुड़ी हर अहम जानकारी.

बचपन से ही शुरू हुआ था करियर