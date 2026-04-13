Asha Bhosle death: आशा भोसले और लता मंगेशकर जीवनभर रही साथ, मरने के बाद भी बना ये खास कनेक्शन

Asha Bhosle death: हिंदी संगीत जगत की दो महान हस्तियां, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायिका आशा भोसले, भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दोनों बहनों के निधन से जुड़े कुछ ऐसे संयोग सामने आए हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, खासकर यह देखकर कि दोनों के जीवन और निधन में कई समानताएं रही हैं.

एक ही अस्पताल और एक जैसी परिस्थितियां

लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था, जहां उन्हें कोविड संक्रमण के बाद भर्ती कराया गया था, बाद में उन्हें निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, जिसके चलते उन्होंने अंतिम सांस ली. ठीक उसी तरह आशा भोसले को भी 11 अप्रैल 2026 को तबीयत बिगड़ने के बाद इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चेस्ट इन्फेक्शन और स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते उनका निधन हो गया, डॉक्टरों के अनुसार उनके मामले में भी मल्टी ऑर्गन फेलियर कारण बना.

एक ही दिन और उम्र में भी समानता

दोनों बहनों के निधन में एक बड़ा संयोग यह भी रहा कि लता मंगेशकर का निधन रविवार के दिन हुआ था, और इसी तरह आशा भोसले का निधन भी रविवार को ही हुआ, इसके अलावा दोनों बहनों ने लगभग समान उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा, लता मंगेशकर 92 वर्ष की थीं और आशा भोसले भी 92 वर्ष की उम्र में ही दुनिया से विदा हो गईं.

बीमारी और मेडिकल कंडीशन भी एक ही

लता मंगेशकर को कोविड संक्रमण के बाद निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ था, जबकि आशा भोसले के मामले में पहले कार्डियक अरेस्ट की खबरें आईं, बाद में चेस्ट इन्फेक्शन की पुष्टि हुई और अंततः डॉक्टरों ने मल्टी ऑर्गन फेलियर को उनकी मृत्यु का कारण बताया, दोनों ही मामलों में शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया.

दोनों बहनों का संगीत में अमर योगदान

लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों ने भारतीय संगीत उद्योग को अपनी सुरीली आवाज से एक नई ऊंचाई दी, दोनों बहनों ने अलग-अलग शैली में गाने गाए और अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, जहां लता मंगेशकर को ‘स्वर कोकिला’ कहा गया, वहीं आशा भोसले अपनी बहुमुखी गायकी के लिए जानी गईं, दोनों ने दशकों तक फिल्मी संगीत पर राज किया और अनगिनत हिट गाने दिए.

संगीत जगत में अपूरणीय क्षति

दोनों बहनों के निधन के बाद भारतीय संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है जिसे भर पाना बेहद मुश्किल है, हालांकि उनकी आवाजें और उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, फैंस का कहना है कि भले ही वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर आवाजें हमेशा अमर रहेंगी.