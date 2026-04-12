Asha Bhosle personal life: आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में भागकर की थी शादी, झेली घरेलू हिंसा, जानिए अनसुने किस्से

Asha Bhosle personal life; भारतीय संगीत जगत को गहरा झटका देते हुए सुरों की मल्लिका कही जाने वाली आशा भोसले का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका आशा भोसले अपनी शानदार आवाज और हजारों हिट गानों के लिए जानी जाती हैं थीं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी रही. कम उम्र में लिया गया एक बड़ा फैसला उनकी जिंदगी पर भारी पड़ा, जिसका असर उनके रिश्तों और शादीशुदा जीवन दोनों पर देखने को मिला.

16 साल की उम्र में भागकर की थी शादी