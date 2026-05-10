Mahakal Temple: सफेद कुर्ते और माथे पर तिलक लगाए महाकाल पहुंचे अर्जुन रामपाल, विजय थलपति को लेकर दी  प्रतिक्रिया

Arjun Rampal visits mahakal: फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ में अपनी दमदार विलेनगिरी से दर्शकों का दिल जीतने वाले बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की सफलता को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और दर्शकों के प्यार के बीच अर्जुन रामपाल अचानक मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध Mahakaleshwar Jyotirlinga में बाबा महाकाल के दर्शन किए.रविवार की अलसुबह अभिनेता महाकाल मंदिर में होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल हुए. इस दौरान अर्जुन रामपाल पूरी तरह भक्तिमय रंग में रंगे नजर आए. उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा पहन रखा था और माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था. मंदिर परिसर में उनकी सादगी और श्रद्धा ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

नंदी हॉल में आम भक्तों की तरह बैठे अर्जुन

अर्जुन रामपाल ने किसी वीआईपी अंदाज के बजाय आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में समय बिताया. वे मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में शामिल हुए और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते नजर आए. उनकी सादगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस रूप की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की आध्यात्मिक यात्रा

महाकाल मंदिर पहुंचने के बाद अर्जुन रामपाल ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर भी साझा कीं. उन्होंने शिवलिंग की तस्वीरें पोस्ट करते हुए भावुक अंदाज में लिखा कि बाबा महाकाल का बुलावा आने पर ही कोई उनके दरबार तक पहुंच पाता है. अर्जुन ने भस्म आरती को दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक बताया. साथ ही उन्होंने मंदिर प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके दर्शन को बेहद खास और यादगार बनाया गया.

दुनिया में शांति की मांगी दुआ

दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में अर्जुन रामपाल का संवेदनशील पक्ष भी देखने को मिला. उन्होंने बताया कि उन्होंने बाबा महाकाल से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि दुनिया में शांति और खुशहाली की प्रार्थना की है. अर्जुन ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध और संघर्ष जल्द खत्म हों और लोगों के जीवन में शांति आए. अभिनेता के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इसी दौरान जब उनसे Vijay के तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो अर्जुन रामपाल ने बेहद सादगी से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वे राजनीति पर ज्यादा टिप्पणी करना पसंद नहीं करते, लेकिन विजय को उनकी बड़ी जीत और सरकार बनाने के लिए दिल से शुभकामनाएं देते हैं.