सस्ती थाली, बड़ा दिल! अरिजीत सिंह का रेस्टोरेंट ₹40 में परोस रहा है खाना; यहां देखें पूरी मेनू लिस्ट

Arijit Singh Restaurant Heshel: अरिजीत सिंह (Arijit Singh) के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की खबर से फैंस के बीच हलचल मच गई. 27 जनवरी को, इस प्यारे कलाकार ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि वह अब कोई “नया काम” नहीं लेंगे. हालांकि, अरिजीत की क्रिएटिविटी उनके म्यूजिकल करियर से कहीं आगे तक फैली हुई है. क्या आप जानते हैं कि पिछले साल, इस कलाकार ने अपने होमटाउन, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के जियागंज में ‘हेसेल’ नाम का एक रेस्टोरेंट भी खोला था? अगर आप सोच रहे हैं कि हेसेल को दूसरे सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट से क्या चीज़ अलग बनाती है, तो यह जानना ज़रूरी है कि यह डाइनिंग जगह कथित तौर पर 40 रुपये में पौष्टिक खाना परोसती है।

हेसेल – अरिजीत सिंह का रेस्टोरेंट

हेसेल, जो एक पुराना फैमिली बिज़नेस है, अरिजीत सिंह के पिता चलाते हैं. यह रेस्टोरेंट बहुत कम कीमतों पर कई तरह के स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन परोसने के लिए जाना जाता है – यह सिंगर की तरफ से लोगों को सस्ते में खाना खिलाने की एक चैरिटी पहल है.अरिजीत सिंह के रेस्टोरेंट हेसेल के बारे में सब कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, हेसेल कुछ खास लोगों को 40 रुपये में खाना परोसता है, जिसमें स्टूडेंट्स, मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर और बुज़ुर्ग लोग शामिल हैं जिन्हें सही कीमत पर भरोसेमंद, पौष्टिक खाने की ज़रूरत होती है।

पंजाबी और बंगाली स्टाइल डिशेज़ शामिल

मेनू में पंजाबी और बंगाली स्टाइल में तैयार किए गए शाकाहारी और मांसाहारी खाने की कई तरह की डिशेज़ शामिल हैं. वेज थाली लगभग 40 रुपये में मिलती है, जबकि स्टूडेंट्स के लिए यह कीमत कथित तौर पर घटाकर 30 रुपये कर दी गई है.

हेसेल का मेनू

हेसेल के मेनू में क्या है हेसेल खाने के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें असली खाना पसंद है.थाली के अलावा, शाकाहारी मेनू में मिक्स वेज (150 रुपये), वेज हांडी (170 रुपये), नवरत्न कोरमा (80 रुपये), आलू जीरा (100 रुपये) और शाही पनीर (190 रुपये) जैसी चीज़ें शामिल हैं.नॉन-वेज मेन्यू में चिकन कोरमा (180 रुपये), चिकन चाप (200 रुपये), चिकन रेजाला (180 रुपये), चिकन कस्सा (160 रुपये), चिकन पटियाला (200 रुपये) और चिकन टिक्का मसाला (370 रुपये) जैसी चीज़ें शामिल हैं.बस इतना ही नहीं.मेन्यू में दूसरी स्पेशल चीज़ों में वेज पुलाव (150 रुपये), कश्मीरी पुलाव (200 रुपये), वेज बिरयानी (150 रुपये), हेशेल स्पेशल चिकन बिरयानी (200 रुपये) और हेशेल स्पेशल मटन बिरयानी (250 रुपये) शामिल हैं.

इसके अलावा, अलग-अलग तरह के वेज और नॉन-वेज कबाब, कई तरह की ब्रेड (रोटी, नान, पराठे) और पापड़ भी हैं. कस्टमर कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ आइसक्रीम का भी मज़ा ले सकते हैं.

