Arijit Singh Love Story: ऐसे ही नहीं है आवाज में दर्द, बुरी तरह टूट चुके थे अरिजीत सिंह, सिंगर की लव स्टोरी जान छलक जाएंगे आंसू

Arijit Singh Wife: क्या आप जानते हैं कि 20 जनवरी का दिन अरिजीत सिंह के लिए कितना अहम है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्यारह साल पहले, उन्होंने कोयल रॉय से शादी की थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह अरिजीत सिंह की दूसरी शादी थी.

By: Heena Khan | Published: January 28, 2026 7:18:30 AM IST

arijit singh love story
arijit singh love story


Arijit Singh: अरिजीत सिंह वो नाम है जिन्हे इंडस्ट्री में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है. उनकी प्यारी आवाज़ के जादू ने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचा हुआ है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि 20 जनवरी का दिन अरिजीत सिंह के लिए कितना अहम है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्यारह साल पहले, उन्होंने कोयल रॉय से शादी की थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह अरिजीत सिंह की दूसरी शादी थी. इस शादी से पहले, वो बहुत दर्द भरे दौर से गुज़रे थे. चलिए जान लेते हैं कि लोगों के दिलों पर राज करने वाले अरिजीत का दिल किसने और क्यों तोड़ा था? 

ऐसे टूटा था अरिजीत का दिल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरिजीत सिंह ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो गुरुकुल से की थी. इसी दौरान सिंगर की मुलाकात अपने पहले प्यार रूपरेखा बनर्जी से हुई. रूपरेखा भी उस शो में एक कंटेस्टेंट थीं, और कहा जाता है कि, दोनों ने जल्द ही शादी कर ली थी. हालांकि, उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिका और एक साल के अंदर ही उनका तलाक भी हो गया. रिश्ता टूटने के बाद अरिजीत का दिल बुरी तरह टूट गया था.

जब दूसरी बार हुआ प्यार  

लेकिन फिर, कुछ समय बाद ही सिंगर की बचपन की दोस्त कोयल रॉय उनकी ज़िंदगी में आ गई. बड़ी बात तो ये है कि कोयल भी तलाकशुदा थीं और उनका एक बच्चा था. रूपरेखा से अलग होने के बाद, अरिजीत सिंह ने कोयल के साथ अपनी लव लाइफ को दूसरा मौका देने का फैसला किया. खास बात है कि अरिजीत ने कोयल को बहुत ही फिल्मी अंदाज़ में प्रपोज़ भी किया. उस समय, अरिजीत सिंह का गाना “तुम ही हो” रिलीज़ हुआ था, जो उन्होंने कोयल के लिए गाया था.

मंदिर में रचाई शादी 

इसके बाद कोयल शादी के लिए मान गईं, फिर कपल ने 20 जनवरी, 2014 को पश्चिम बंगाल के एक मंदिर में शादी कर ली. अरिजीत सिंह ने काफी समय तक अपनी शादी को हाईड रखा. फिलहाल, अरिजीत और कोयल के तीन बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी कोयल की पहली शादी से है. इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बावजूद, अरिजीत सिंह अक्सर लोगों के बीच अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं.

