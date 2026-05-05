अर्चना पूरन सिंह की ‘छोटी बहू’ का ग्रैंड वेलकम, वीडियो ने छूआ फैंस का दिल; भावुक हुआ सेठी परिवार

Archana Puran Singh Daughter In Law: एक्ट्रेस और यूट्यूबर अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी ने एक बार फिर अपने घर और दिल के दरवाज़े एक नए सदस्य के लिए खोल दिए हैं – अपनी होने वाली बहू के लिए. अपने बड़े बेटे आर्यमन सेठी के अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी के साथ रहने के लिए आने के कुछ महीनों बाद, अब इस परिवार ने अपने छोटे बेटे आयुष्मान सेठी की गर्लफ्रेंड समीक्षा का स्वागत किया है. वह सेठी परिवार के बंगले में उनके साथ रहने आ गई हैं.

लेटेस्ट व्लॉग में कैद

यह दिल को छू लेने वाला पल आर्यमन के लेटेस्ट व्लॉग में कैद हुआ, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा के घर में आने के इस बड़े कदम को दिखाया गया है. वीडियो में यह जोड़ा समीक्षा का सामान इकट्ठा करते हुए दिख रहा है, जिसमें एक चीज़ सबसे खास है – उनकी कॉफी मशीन, जो देखते ही देखते उस पल की स्टार बन गई.

उसे मज़ाकिया अंदाज़ में ऊपर उठाते हुए समीक्षा ने मज़ाक में कहा, “यह मेरा दहेज है,” और इस तरह उन्होंने एक भावुक पल को एक हल्के-फुल्के और मज़ेदार पल में बदल दिया.

आर्यमन ने भी मज़ाक में कहा कि उनके पिता तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि घर में ठीक यही चीज़ आए. जब यह जोड़ा घर पहुँचा, तो वह पल और भी खास हो गया. आयुष्मान ने समीक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले गया.

“यह देखो, हे भगवान!”

बालकनी से यह सब देखते हुए अर्चना अपनी खुशी रोक नहीं पाईं. वह पूरे जोश के साथ उनके लिए तालियां बजा रही थीं और साफ तौर पर बहुत भावुक लग रही थीं. जैसे ही यह प्यारा सा नज़ारा सामने आया, वह खुशी से चिल्ला उठीं, “यह देखो, हे भगवान!” बाद में, परमीत को उस पल के बारे में बताते हुए समीक्षा ने बताया कि आयुष्मान उसे गोद में उठाकर सोफे तक ले गया, क्योंकि वह अपने माता-पिता की शादी की एक पुरानी याद को फिर से दोहराना चाहता था.

समीक्षा ने बताया, “उसने मुझसे कहा कि जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी, तो पापा ने मम्मी को चार मंज़िल ऊपर तक गोद में उठाकर चढ़ाया था.” परमीत ने अपने खास अंदाज़ में मज़ाक करते हुए जवाब दिया, “जवानी में इंसान ऐसी ही बेवकूफी भरी हरकतें करता है,” और इस तरह उन्होंने इस बात में थोड़ी सी मज़ेदार सच्चाई भी जोड़ दी.

वीडियो ने छूआ फैंस का दिल

यह वीडियो देखते ही देखते फैंस के दिलों को छू गया, और कमेंट सेक्शन में फैंस ने खूब प्यार और तारीफ़ बरसाई. कई फैंस ने आयुष्मान के इस अंदाज़ की तारीफ़ की और इसे ‘प्यारा’ और ‘दिल पिघला देने वाला’ बताया. एक फैन ने लिखा कि परमीत और अर्चना ने रिश्तों में प्यार और इज़्ज़त की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल कायम की है.

एक्टर बनना चाहते हैं आयुष्मान

आयुष्मान, जो एक एक्टर बनना चाहते हैं, अक्सर अपने व्लॉग्स के ज़रिए अपने इस सफर की झलकियाँ फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. उन्होंने पहले यह भी बताया था कि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में वे दुनिया भर के शीर्ष 100 छात्रों में शामिल थे. उन्हें एक आइवी लीग संस्थान से दाखिले का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को पूरा करने के लिए उसे ठुकरा दिया.

ऑडिशन के दौरान कई बार अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद, वे अपने लक्ष्य पर अडिग रहे. अर्चना पूरन सिंह ने 2024 में अपनी YouTube यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने पारिवारिक जीवन, यात्रा और खान-पान से जुड़ी चुनौतियों पर आधारित सामग्री साझा की. जल्द ही उनके बेटे भी उनके साथ व्लॉगिंग में शामिल हो गए.

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