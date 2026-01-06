A.R Rehman Networth: लंदन से लेकर अमेरिका तक रेहमान के आलिशान बंगले! ऐसे ही नहीं कहलाते ‘भारत के सबसे अमीर म्यूज़िशियन’

A.R Rehman Networth: ए.आर. रहमान, जिन्हें “मद्रास का मोजार्ट” कहा जाता है, एक विश्व स्तर पर मशहूर कंपोज़र हैं, जिन्होंने दुनिया भर के कलाकारों के साथ काम किया है. खास तौर पर, उन्होंने कुछ लाइव परफॉर्मेंस के लिए डिडो के साथ और अपने गाने “इट्स माई बर्थडे” के लिए विल.आई.एम के साथ काम किया है. ये पार्टनरशिप रहमान की काबिलियत और इंटरनेशनल अपील को दिखाती हैं. यह आर्टिकल ए.आर. रहमान की फाइनेंशियल दुनिया के बारे में गहराई से बताएगा, और उनके और उनकी दौलत के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब देगा.

स्टारडम की ओर

रहमान को 1992 की तमिल फिल्म रोज़ा से पहचान मिली, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और एक नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. तब से उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में 150 से ज़्यादा फिल्मों के लिए संगीत दिया है. स्लमडॉग मिलियनेयर (2008) में उनके काम के लिए उन्हें दो एकेडमी अवॉर्ड (बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग), एक बाफ्टा और एक गोल्डन ग्लोब मिला. उनके अन्य मशहूर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बॉम्बे ड्रीम्स और 127 आवर्स शामिल हैं.

इंटरनेशनल कोलैबोरेशन

रहमान के ग्लोबल काम में डिडो, विल.आई.एम, मिक जैगर और एंड्रयू लॉयड वेबर जैसे कलाकारों के साथ कोलैबोरेशन शामिल हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी संगीत परंपराओं को आसानी से मिलाने की उनकी क्षमता को दिखाता है. बॉम्बे ड्रीम्स में वेबर के साथ और सुपरहेवी बैंड में जैगर के साथ उनके काम ने उनकी इंटरनेशनल पहचान को और बढ़ाया.

शानदार प्रॉपर्टीज़

रहमान का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो उनके म्यूज़िकल अचीवमेंट्स जितना ही शानदार है. चेन्नई के कोडंबक्कम इलाके में उनका एक आलीशान बंगला है, जिसमें कई बेडरूम, एक बड़ा डाइनिंग एरिया और एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट म्यूज़िक स्टूडियो है. इसके अलावा, लॉस एंजिल्स में उनका एक लग्ज़री अपार्टमेंट है, जिसमें एक मॉडर्न म्यूज़िक स्टूडियो है, जिससे वह U.S. में रहने के दौरान बिना किसी रुकावट के काम कर पाते हैं. मुंबई और लंदन में भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी ग्लोबल लाइफस्टाइल को दिखाती हैं.

एआर रहमान की नेट वर्थ कितनी है?

2025 तक, एआर रहमान की नेट वर्थ $280 मिलियन से $320 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जिससे वह भारत के सबसे अमीर म्यूज़िशियन में से एक बन गए हैं.

