एआर रहमान का असली नाम क्या था, उन्होंने क्यों अपनाया इस्लाम धर्म? यहां जानें- सिंगर के जीवन से जुड़ी अनसुनी बातें

AR Rahman Birthday: एआर रहमान के जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगें. जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी.

By: Sohail Rahman | Published: January 6, 2026 5:02:08 AM IST

AR Rahman Birthday
AR Rahman Birthday


AR Rahman Birthday: आज एआर रहमान का जन्मदिन है. ऐसे में आज हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनकही जानकारी के बारे में बताएंगे. क्या आपको पता है कि एआर रहमान पहले हिंदू थे. और उन्होंने कि परिस्थितियों में इस्लाम धर्म अपनाया. साल 2000 में एक BBC टॉक शो में एआर रहमान ने कहा था कि एक सूफी ने उनके पिता का उनके आखिरी दिनों में इलाज किया था. ए.आर. रहमान के पिता कैंसर से जूझ रहे थे. बाद में जब वह और उनका परिवार 7-8 साल बाद उसी सूफी से दोबारा मिले, तो उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला किया.

संगीतकार को कैसे मिला मुस्लिम नाम? (How did the musician get a Muslim name?)

एआर रहमान ने बताया कि उन्हें एआर रहमान नाम एक हिंदू ज्योतिषी से मिला. धर्म बदलने से पहले, उनका परिवार अपनी छोटी बहन की कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास गया था, क्योंकि वे उसकी शादी करवाना चाहते थे. जब रहमान ने उस समय अपना नाम बदलने के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम नाम सुझाए. एआर रहमान ने कहा कि उन्होंने अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम नाम सुझाए. उन्होंने कहा कि दोनों में से कोई भी नाम मेरे लिए ठीक रहेगा. मुझे रहमान नाम पसंद आया. यह एक हिंदू ज्योतिषी थे जिन्होंने मुझे मेरा मुस्लिम नाम दिया.

एआर रहमान का असली नाम क्या था? (What was A.R. Rahman’s real name?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एआर रहमान का असली नाम दिलीप कुमार था. एआर रहमान का तलाक हो चुका है. उन्होंने शादी के 29 साल बाद तलाक की अनाउंसमेंट कर दी है. ए आर रहमान पत्नी सायरा बानो से अलग हो गए हैं. साल 1995 में एआर रहमान ने चेन्नई के एक बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाली सायरा बानो से शादी की थी. उनके दो बेटियां खतीजा रहमान और रहीमा रहमान और एक बेटा, ए.आर. अमीन हैं. अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए खतीजा ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया है. रहीमा और अमीन भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं एआर रहमान (AR Rahman Net Worth)

ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीता है और उन्हें भारत के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है. म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम होने के अलावा ए.आर. रहमान सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में भी शामिल हैं. इसका अंदाज़ा उनकी नेट वर्थ से आसानी से लगाया जा सकता है. लाइफस्टाइल एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ए.आर. रहमान की नेट वर्थ $200 से $240 मिलियन, यानी लगभग 1700 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

