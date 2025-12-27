Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video

AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video

AP Dhillon Kiss Tara Sutaria News: अभिनेत्री तारा सुतारिया शुक्रवार रात मुंबई में ब्वॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को साथ सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 27, 2025 5:54:33 PM IST

AP Dhillon Kiss Tara Sutaria Video
AP Dhillon Kiss Tara Sutaria Video


AP Dhillon Kiss Tara Sutaria Video: बॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया और उनकी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया शुक्रवार रात मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में शामिल हुए. इसके बाद शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में इसको लेकर बहस शुरू हो गई है. दरअसल, कॉन्सर्ट में अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ आई तारा सुतारिया, एपी ढिल्लों के परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर पहुंच गईं.

You Might Be Interested In

इसके बाद तारा सुतारिया के स्टेज पर कदम रखते ही ‘एक्सक्यूज’ गाने वाले एपी ढिल्लों ने उन्हें पहले गले लगाया और फिर उनके गालों पर ‘किस’ कर लिया. इस दौरान कैमरा वीर पहाड़िया पर फोकस करते दिखता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वीर पहाड़िया थोड़े हैरान से दिख रहे हैं.

लिप-सिंक करते दिखे वीर पहाड़िया

यही नहीं काली ड्रेस में कॉन्सर्ट में पहुंची तारा, एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर थिरकते हुए भी दिखीं. इस दौरान तारा, एपी के कंधों पर हाथ रखे हुए भी नजर आती हैं. हालांकि, इस दौरान एपी के कुछ गानों पर वीर पहाड़िया को लिप-सिंक करते हुए भी देखा गया.

You Might Be Interested In

वहीं वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई. उनका कहना है कि वीर के चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था. कुछ ने लिखा कि वीर के साथ धोखा हुआ है.

तारा सुतारिया से रिश्ते पर क्या बोले थे वीर?

बता दें कि तारा सुतारिया ने इस साल अगस्त में वीर पहाड़िया के साथ अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक किया था. वहीं हाल ही में वीर पहाड़िया ने तारा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था- “मुझे खुशी है कि हमने अपनी पहली मुलाकात से ही अपने प्यार को खुलकर अपनाया है और हम जहां भी हों, अपनी भावनाओं को दिखाने से कभी नहीं हिचकिचाए हैं.”

वीर पहाड़िया से पहले किसके साथ रिश्ते में थीं तारा सुतारिया?

गौरतलब है कि तारा सुतारिया इससे पहले भी कपूर खानदान के आदर जैन के डेट करने के दौरान खूब सुर्खियों में रही थीं. आदर जैन और तारा सुतारिया ने कथित तौर पर 2019 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. 2020 में आदर और तारा ने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था. इस दौरान तारा अक्सर आदर के साथ कपूर परिवार की पार्टियों में शामिल होती थीं.

फिर साल 2023 में ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि तारा और आदर का ब्रेकअप हो गया है. इसके कुछ समय बाद यह कंफर्म भी हो गया था कि अब दोनों साथ नहीं हैं. इसके बाद तारा सुतारिया अब वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं.

You Might Be Interested In
Tags: AP dhillonbollywood newsentertainment newstara sutariaVeer Pahariya
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video
AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video
AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video
AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video