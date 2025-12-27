AP Dhillon ने तारा सुतारिया को लगाया गले, फिर कर लिया Kiss, बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को आया गुस्सा! देखें Video

AP Dhillon Kiss Tara Sutaria Video: बॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया और उनकी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया शुक्रवार रात मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में शामिल हुए. इसके बाद शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में इसको लेकर बहस शुरू हो गई है. दरअसल, कॉन्सर्ट में अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ आई तारा सुतारिया, एपी ढिल्लों के परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर पहुंच गईं.

इसके बाद तारा सुतारिया के स्टेज पर कदम रखते ही ‘एक्सक्यूज’ गाने वाले एपी ढिल्लों ने उन्हें पहले गले लगाया और फिर उनके गालों पर ‘किस’ कर लिया. इस दौरान कैमरा वीर पहाड़िया पर फोकस करते दिखता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वीर पहाड़िया थोड़े हैरान से दिख रहे हैं.

लिप-सिंक करते दिखे वीर पहाड़िया

यही नहीं काली ड्रेस में कॉन्सर्ट में पहुंची तारा, एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर थिरकते हुए भी दिखीं. इस दौरान तारा, एपी के कंधों पर हाथ रखे हुए भी नजर आती हैं. हालांकि, इस दौरान एपी के कुछ गानों पर वीर पहाड़िया को लिप-सिंक करते हुए भी देखा गया.

वहीं वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई. उनका कहना है कि वीर के चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था. कुछ ने लिखा कि वीर के साथ धोखा हुआ है.

Tara Sutaria hugs and kisses AP Dhillon while her poor bf Veer Pahariya is watching them in audience. If the roles were reversed and Veer was doing this to another girl while Tara watched, the internet would have cancelled him in 5 minutes pic.twitter.com/EPgab74qtK — Chota Don (@choga_don) December 27, 2025

तारा सुतारिया से रिश्ते पर क्या बोले थे वीर?

बता दें कि तारा सुतारिया ने इस साल अगस्त में वीर पहाड़िया के साथ अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक किया था. वहीं हाल ही में वीर पहाड़िया ने तारा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था- “मुझे खुशी है कि हमने अपनी पहली मुलाकात से ही अपने प्यार को खुलकर अपनाया है और हम जहां भी हों, अपनी भावनाओं को दिखाने से कभी नहीं हिचकिचाए हैं.”

वीर पहाड़िया से पहले किसके साथ रिश्ते में थीं तारा सुतारिया?

गौरतलब है कि तारा सुतारिया इससे पहले भी कपूर खानदान के आदर जैन के डेट करने के दौरान खूब सुर्खियों में रही थीं. आदर जैन और तारा सुतारिया ने कथित तौर पर 2019 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. 2020 में आदर और तारा ने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था. इस दौरान तारा अक्सर आदर के साथ कपूर परिवार की पार्टियों में शामिल होती थीं.

फिर साल 2023 में ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि तारा और आदर का ब्रेकअप हो गया है. इसके कुछ समय बाद यह कंफर्म भी हो गया था कि अब दोनों साथ नहीं हैं. इसके बाद तारा सुतारिया अब वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं.