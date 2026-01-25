Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > लंदन वाले घर में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने की पूजा, दोनों की तस्वीरें आई सामने

Anushka Virat News: पिछले दिसंबर में, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में वराह घाट स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 25, 2026 9:44:42 PM IST

Anushka Virat London House
Anushka Virat London House


Anushka Virat London House: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में अपने लंदन वाले घर में एक पूजा में देखे गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फोटो में अनुष्का सफेद कार्डिगन और नारंगी स्कर्ट पहने हुए थीं, जबकि विराट ने मैचिंग सफेद कुर्ता पहना था, जो उनकी पत्नी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था.
 
इस निजी धार्मिक समारोह के दौरान यह जोड़ा एक पुजारी के साथ पोज़ देते हुए देखा गया. साथ में लिखा था, “विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लंदन में अपने घर पर एक धार्मिक समारोह किया.”

प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे कोहली और अनुष्का

पिछले दिसंबर में, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन में वराह घाट स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे. भजन मार्ग के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, यह जोड़ा प्रेमानंद जी महाराज के साथ गहरी आध्यात्मिक बातचीत करते हुए देखा गया था.
 
आध्यात्मिक गुरु ने इस जोड़े को बहुमूल्य ज्ञान दिया, और उन्हें अपने काम को भगवान की सेवा के रूप में देखने की सलाह दी. उन्होंने जीवन को गंभीरता, विनम्रता और भक्ति के साथ जीने के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान का नाम जपने के लिए भी प्रोत्साहित किया.

अलीबाग में 5 एकड़ ज़मीन खरीदी

दूसरी खबरों में, विराट और अनुष्का हाल ही में अलीबाग के ज़िराड गांव में एक बड़ी ज़मीन में निवेश करने के लिए सुर्खियों में थे. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, इस जोड़े ने 13 जनवरी को 37.86 करोड़ रुपये में 5 एकड़ ज़मीन खरीदी. यह खरीदारी पिछले चार सालों में इस इलाके में उनकी दूसरी ज़मीन की खरीदारी है.
 
अलीबाग में अब उनकी कुल ज़मीन 21,010 वर्ग मीटर हो गई है, जिसमें पहली ज़मीन 14,740 वर्ग मीटर और नई ज़मीन 6,270 वर्ग मीटर है. इस बीच, यह जोड़ा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को बैलेंस कर रहा है. उन्होंने 2017 में इटली में एक निजी समारोह में शादी करने के बाद 2021 में वामिका और 2024 में अकाय का स्वागत किया.

