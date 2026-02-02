Kennedy : कान्स में 7 मिनट तालियों की बरसात, लेकिन भारत में रिलीज को तरस रही अनुराग कश्यप ‘कैनेडी’?

Anurag Kashyap’s Film Kennedy : बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘केनेडी’ (Kennedy) ने 2023 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त ग्लोबल डेब्यू किया. इस फिल्म का प्रीमियर मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था. इस थ्रिलर ने इंटरनेशनल दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को हैरान कर दिया था. इस फिल्म को कान्स में 7 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला. इस लंबी तालियों की गड़गड़ाहट केनेडी के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

दुनियाभर में हुई तारीफ

कान्स में सफलता मिलने के बाद केनेडी ने अपनी इंटरनेशनल फेस्टिवल यात्रा को आगे भी जारी रखा. सिडनी फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म ने सफलता हासिल की. जहां एक बार फिर से फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला. वहीं कई और देशों में भी फिल्म को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली. फेस्टिवल में आए लोगों ने फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसकी टेक्निकल बारीकियों की भी खूब तारीफ की. इसके सिनेमैटोग्राफी और दमदार बैकग्राउंड स्कोर खूब सराहा गया.

भारत में नहीं रिलीज हुई फिल्म

हालांकि, कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्क्रीनिंग सफल होने के बाद भी केनेडी को अभी तक भारत में थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली है. इस देरी से फैंस हैरान रह गए हैं. हर कोई यह सोच रहा है कि सनी लियोनी और राहुल भट्ट स्टारर इस फिल्म को अभी तक भारत में क्यों रिलीज नहीं किया गया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह थ्रिलर फिल्म अगले एक या दो महीने में बड़े पर्दे पर आ सकती हैं. हालांकि, फिल्म की रिलीज के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. अनुराग कश्यप द्वारा लिखित केनेडी को जी स्टूडियोज और गुड बैड फिल्म्स के रंजन सिंह कबीर और आहूजा ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म की कहानी अलग-अलग परिस्थितियों के बीच मुक्ति की तलाश में है.

