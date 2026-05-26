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अनुपमा के On Screen बापूजी को पद्म श्री से किया सम्मानित, बेटी ने फोटोज शेयर कर किया खुलासा

Anupamaa Fame Arvind Vaidya Honored With Padma Shri: अरविंद वैद्य को कला और अभिनय में 60 साल के योगदान के लिए पद्म श्री सम्मान मिला. ‘Anupamaa’ के बापूजी के रूप में वो लोगों के बीच बेहद फेमस हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 26, 2026 11:13:32 AM IST

अनुपमा के On Screen बापूजी को पद्म श्री से किया सम्मानित, बेटी ने फोटोज शेयर कर किया खुलासा


Anupamaa Fame Arvind Vaidya Honored With Padma Shri: टीवी जगत के फेमस एक्टर Arvind Vaidya को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. एक्टिंग की दुनिया में लंबे समय से अपनी खास पहचान बनाने वाले अरविंद वैद्य ने टीवी, थिएटर और फिल्मों में शानदार काम किया है. उनकी एक्टिंग और कला के प्रति योगदान को देखते हुए ये सम्मान दिया गया, जिससे उनके परिवार और फैंस में खुशी की लहर है.

अरविंद वैद्य को ये सम्मान मिलने पर उनकी बेटी और एक्ट्रेस Vandana Pathak ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की. उन्होंने अपने पिता पर गर्व जताते हुए इस पल को परिवार के लिए बेहद खास बताया. सोशल मीडिया पर फैंस भी लगातार एक्टर को बधाइयां दे रहे हैं और उनके लंबे सफर की सराहना कर रहे हैं.

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 ‘अनुपमा’ के बापूजी बनकर जीता दिल

अरविंद वैद्य पिछले कई सालों से टीवी के फेमस शो Anupamaa में बापूजी का किरदार निभा रहे हैं. उनके शांत स्वभाव और एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया है. इस किरदार ने उन्हें घर-घर में नई पहचान दिलाई.

हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया. इस खास मौके पर उनकी बेटी वंदना पाठक भी मौजूद रहीं. समारोह से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

अनुपमा के On Screen बापूजी को पद्म श्री से किया सम्मानित, बेटी ने फोटोज शेयर कर किया खुलासा

 60 सालों से कला जगत में सक्रिय

अरविंद वैद्य पिछले करीब 60 सालों से मनोरंजन जगत में एक्टिव हैं. उन्होंने हिंदी, गुजराती और मराठी नाटकों में शानदार काम किया है. इसके अलावा कई टीवी शोज और फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता.

उनके लोकप्रिय शोज में Khichdi और Sarabhai vs Sarabhai जैसे नाम शामिल हैं. अपने अनुभव और बेहतरीन अभिनय के दम पर अरविंद वैद्य आज भी दर्शकों के पसंदीदा कलाकारों में गिने जाते हैं.

Tags: AnupamaaArvind Vaidyaentertainment newsVaidya Honored With Padma Shri
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