Anupam Kher Video: अनुपम खेर ने नए साल पर शेयर किया वीडियो, 2026 के लिए दी सीख..!

Anupam Kher Video: अनुपम खेर ने नववर्ष पर फैंस के साथ अपने संकल्प शेयर किए: खुद पर बोझ न लेना, गरीबों की मदद करना, दूसरों को सुधारने की जिम्मेदारी न लेना और सीखों को नए साल में अपनाना.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 1, 2026 11:44:25 AM IST

anupam kher
anupam kher


Anupam Kher Video: नए साल के स्वागत के मौके पर बॉलीवुड में जश्न का माहौल रहता है. कोई परिवार के साथ समय बिताता है, तो कोई मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेता है. इसी बीच एक्टर अनुपम खेर ने साल के पहले दिन अपने लिए कुछ खास संकल्प तय किए और उन्हें फैंस के साथ शेयर किया. उनका मकसद है कि ये छोटी-छोटी बातें उनकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाएं.

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि वे कैसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं. उन्होंने कहा कि हर साल कुछ न कुछ नया सिखाता है और उन्होंने साल 2025 में जो सीखा, उसे वे 2026 में अपनाने की सोच रहे हैं.

वीडियो में उन्होंने कुछ अहम बातें बताईं:

 खुद पर ज्यादा बोझ न महसूस करना
 गरीबों की मदद करना
 सब्जी या फेरी वाले से मोलभाव न करना
 दूसरों को सुधारने की जिम्मेदारी खुद पर न लेना

अनुपम खेर का कहना है कि किसी को सुधारना हमारी जिम्मेदारी या अधिकार नहीं है.

 नववर्ष के संदेश में मिली सीख

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि हर बीता साल हमें कुछ सिखा कर जाता है. अगर हम ये सीख नए साल में अपनाएं तो हमारा और दूसरों का जीवन बेहतर हो सकता है. उन्होंने फैंस को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और देश के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें.

 कविता और संदेशों से जश्न

बीते तीन दिनों से अनुपम खेर सोशल मीडिया पर नववर्ष की शुभकामनाएं कविता और संदेशों के जरिए दे रहे हैं. फैंस को उनके द्वारा लिखी या पढ़ी गई कविताएं बहुत पसंद आती हैं. हाल ही में उन्होंने ‘प्रिय दिसम्बर!! तुम जा रहे हो!!’ नाम की कविता साझा की थी, जो खुशियों और सौगातों से भरी थी.

 

