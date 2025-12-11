‘माता चढ़ गई है क्या…’, धुरंधर फिल्म देखते ही अनुपम खेर ने किसे कॉल कर ऐसा कहा? वीडियो देख आप हो जाएंगे शॉक

Anupam Kher praises Dhurandhar film: दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh Film Dhurandhar) की फिल्म ‘धुरंधर’ की तारीफ करते हुए इसे ‘अविश्वसनीय रूप से शानदार’ और भारतीय सिनेमा के लिए एक जीत बताया है. उन्होंने आदित्य धर की दमदार कहानी, कास्ट की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और फिल्म में गुमनाम राष्ट्रीय नायकों को दी गई श्रद्धांजलि की तारीफ की. खेर ने घटनाओं के खूबसूरत ताने-बाने और पड़ोसी देश की भूमिका पर ज़ोर दिया और भारत के लिए इसके महत्व को बताया. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता पूरा करने वाली है, लेकिन इसकी तारीफें बढ़ती ही जा रही हैं.

अनुपम खेर ने क्या कहा? (What did Anupam Kher say?)

अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों से तारीफ मिलने के बाद अब अनुपम खेर ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है. दिग्गज एक्टर ने एक पांच मिनट का वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने फिल्म को “अविश्वसनीय रूप से शानदार” बताया और भारतीय सिनेमा पर इसके असर का जश्न मनाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खेर ने पूरे इमोशन के साथ इस फिल्म और इसके सभी स्टार कास्ट की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि भारत की फिल्म: मैंने सोमवार रात को धुरंधर देखी और तुरंत यह वीडियो रिकॉर्ड किया. इस जांबाज़, बेख़ौफ़, दिलदार और धुरंधर फिल्म के लिए मेरे प्यारे आदित्य धर का धन्यवाद!

I watched #Dhurandhar on Monday night and immediately recorded this video. Didn't post it because our film #TanviTheGreat had won two international awards (Best Actress and Best Screenplay❤️) the same night so wanted to enjoy sharing that news with you all… pic.twitter.com/V2Vint9m0M — Anupam Kher (@AnupamPKher) December 10, 2025







यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक जीत है (This film is a triumph for Indian cinema)

उन्होंने आगे कहा कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए भी एक जीत है! उन अनजान और गुमनाम भारतीयों की कहानी जो लगातार हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं! जय हो! जय हिंद. उन्होंने अपने दोस्तों और को-स्टार्स राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल को भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद दिया. अनुपम खेर ने दमदार भूमिकाओं के लिए कास्ट की तारीफ की. अपने वीडियो में अनुपम खेर ने बताया कि फिल्म ने उन पर कैसे असर डाला. खेर ने कहा कि डायलॉग्स कमाल के हैं… घायल हूं इसलिए घातक हूं… रणवीर शानदार हैं. माधवन, संजय दत्त, सब… अक्षय खन्ना, हे भगवान!

अक्षय खन्ना को फोन पर क्या कहा? (What did you say to Akshaye Khanna on the phone?)

अक्षय खन्ना की तारीफ उन्होंने कहा कि थिएटर से बाहर निकलते ही मैंने तुरंत अक्षय को फोन किया और उन्होंने (अक्षय खन्ना) कहा कि मैं कल डिटेल में बात करूंगा. मैंने रणवीर को भी फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन बंद था.

आदित्य धर को भी किया फोन (Aditya Dhar was also called)

अनुपम खेर ने आदित्य धर के साथ अपनी मजेदार फोन कॉल के बारे में जानकारी साझा की. अनुपम खेर ने डायरेक्टर आदित्य धर के साथ अपनी कॉल का एक मजेदार पल भी बताया. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं. मैंने आदित्य से फोन पर कहा कि माता चढ़ गई है क्या? इतनी कमाल की फिल्म बनाई है. तो वह बहुत हंसे.

