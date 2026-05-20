इस एक्टर की फिल्म के ब्लैक टिकट खरीदते थे अनुपम खेर, तुड़वा ली थी अपनी नाक; पहली मुलाकात में रह गए हक्का बक्का

Anupam Kher on Dilip Kumar: मनोरंजन दुनिया के जाने-माने अभिनेता अनुपम खेर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं. अभिनेता की जिंदगी में एक ऐसे एक्टर हुए, जिनके वो बहुत दीवाने थे. उनकी फिल्मों के लिए अनुपम खेर ब्लैक में टिकटें बेचा करते थे. चलिए जानते हैं उस अभिनेता के बारे में.

कौन है वो अभिनेता?

हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार हैं. उनकी एक्टिंग के अनुपम खेर बहुत कायल थे.

किस्सा किया था साझा

अनुपम खेर ने आप की अदालत शो में दिलीप साहब को लेकर एक किस्सा साझा किया था. उन्होंने कहा, ‘दिलीप साहब के साथ मैंने तीन चार फिल्मों में काम किया. जब पहली बार जब मैंने कर्मा में उनके साथ काम किया था, तो उस वक्त मैं उन्हें पहली बार मिला था. दिलीप साहब आए मैं डॉक्टर डैंग बना हुआ था और दाढ़ी वाढ़ी लगा के सुबह 7:00 बजे तैयार था. फिर सुबह 11:00 बजे दिलीप साहब आए अपनी व्हाइट Mercedes से. उन्होंने सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी. तो मैं उनको देखता रहा और मैंने सोचा वाह यही तो वो इंसान है, जिसकी वजह से मैं एक्टर बना हूं. मधुमती, राम और श्याम, गोपी, देवदास ये सब फिल्में देखी हैं मैंने.’

दिलीप साहब की फिल्मों के लिए ब्लैक टिकट खरीदते थे

आगे बातचीत में अनुपम खेर ने कहा, ‘मैंने गोपी फिल्म की टिकटें ब्लैक में खरीदने के लिए अपनी नाक लगभग तुड़वा ली थी.’

पहली बार देख कर हक्का बक्का हो गए थे अनुपम खेर

अभिनेता अनुपम खेर ने बताया जब उन्होंने दिलीप साहब को पहली बार कर्मा फिल्म के दौरान देखा. तो वह देखते रह गए थे. फिर उसी दौरान सुभाष गई आए और अनुपम खेर को कॉर्नर में ले गए और बोले तुम जिस प्यार से इनको देख रहे हो. तुम मुझे मरवाओगे. तुम मेरी फिल्म के विलेन हो . इनको प्यार से मत देखो नहीं तो एक्टिंग नहीं हो पाएगी. इस पर अनुपम खेर ने बोला कि अभिनय हो जाएगा उनसे.

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