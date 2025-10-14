क्या दूधिया बदन है…बेटी की उम्र की हसीना पर फिसली 69 साल के एक्टर की ‘नीयत’?

Annu Kapoor Comment on Tamannaah Bhatia: बॉलीवुड के जब भी बेहतरीन एक्टर्स की बात की जाती है तो अन्नू कपूर का जरूर नाम आता है. लेकिन, अन्नू कपूर (Annu Kapoor) सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि बेबाक बयानों और ऐसी बातों के लिए जाने जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं. हाल में भी एक्टर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे डाला है जिसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग ओछा बता रहे हैं, तो कुछ एक्टर की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं. अन्नू कपूर ने एक पॉडकास्ट के दौरान एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और उनकी मिल्की ब्यूटी पर कमेंट किया है, जिसने बवाल जैसी सिचुएशन बना दी है.

तमन्ना भाटिया को लेकर क्या बोल गए अन्नू कपूर?

अन्नू कपूर (Annu Kapoor Controversy) ने हाल में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जमकर बातें की थीं. इसी दौरान एक्टर से पूछा गया था कि तमन्ना भाटिया कैसी लगती हैं, जिसपर अन्नू कपूर का कहना था…माशा, अल्लाह क्या दूधिया बदन है. यह सुनने के बाद एक्टर से पूछा गया कि मां अपने बच्चों को उनका गाना ‘आज की रात मजा हुस्न का…’ गाकर सुलाती हैं. इसपर अन्नू कपूर कहते हैं, कितने उम्र के बच्चे, क्या 70 साल का भी बच्चा हो सकता है. उन्होंने यह नहीं बताया.

बता दें, तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia Songs) ने अपने पॉपुलर आइटम सॉन्ग आज रात हुस्न का मजा लीजिए, पर यह स्टेटमेंट दिया था कि माएं अपने बच्चों को यह गाना सुनाकर सुलाती हैं. जिसपर अन्नू कपूर ने चुटकी ली है.

तमन्ना भाटिया के दूधिया बदन पर किया कमेंट!

अन्नू कपूर (Annu Kapoor Movies) पॉडकास्ट में कहते हैं, वह चाहते हैं कि उनसे जरूर पूछें कि कितनी उम्र के बच्चे उनका गाना सुनकर सो जाते हैं. फिर अन्नू कपूर कहते हैं, वह 70 साल का पुराना बच्चा हैं और 11 साल का पुराना बुड्ढा, यह बहन तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia Movies) अपने गाने, अंदाज या फिर अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं तो फिर यह ठीक बात है. यह तो हमारे बच्चों के लिए बेहतरी होगी वह मीठी नींद लेंगे.

इतना ही नहीं, अन्नू कपूर आगे कहते हैं, अगर उनकी कोई इच्छाएं हो तो भगवान उन्हें सामर्थ्य दे जिससे वह उन्हें पूरा कर सकें. अन्नू कपूर के पॉडकास्ट और इस स्टेटमेंट का क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसपर लोग अपने-अपने तरीकों से कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा,समझ नहीं आ रहा रोस्ट किया है या तारीफ. वहीं दूसरे ने कहा, ये आदमी ठरकी वाइब्स दे रहा है.

