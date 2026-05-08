पहले गाने से किया मना, फिर उसी सॉन्ग के लिए गिड़गिड़ाने लगे अल्ताफ राजा, आखिर कौन सा है वो सुपरहिट ट्रैक?

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गाने हैं, जिसकी कहानी काफी रोचक है. ऐसा ही सुपरहिट गाना था, जिसे गाने के लिए मशहूर गायक अल्ताफ राजा से संपर्क किया गया. लेकिन उन्होंने पैसों की दुहाई देते हुए इसे गाने से इनकार कर दिया. फिर यही गाना दूसरे सिंगर से गवाया गया और सुपरहिट हो गया. जब इस बात का पता अल्ताफ राजा को लगा, तो वह गिड़गिड़ाने लगे. इस बात का खुलासा खुद गीतकार समीर अनजान ने किया था. चलिए जानते हैं वो किस्सा.

कौन सा है गाना और वो किस्सा?

गीतकार समीर अनजान ने एक इंटरव्यू में गाने ‘अंखियों से गोली मारे’ को लेकर एक दिलचस्प किस्सा बताया था. उन्होंने बताया कि ये गाना पहले अल्ताफ राजा से गवाने का फैसला किया गया था, क्योंकि उनकी आवाज थोड़ी अलग थी. जब म्यूजिक डायरेक्टर ने अल्ताफ राजा को फोन करवाया और बोला कि हम एक गाना करना चाहते हैं. इसपर गायक ने बोला कि हां आ जाएंगे, लेकिन पैसे की बात कर लीजिए. फिर म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा बताइए तो उन्होंने बोला कि अब वो लाखों में बात करते हैं.

फिर गिड़गिड़ाने लगे अल्ताफ राजा

म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि फिल्म का तो बजट बहुत कम है. उनको बोलिएगा कि ठीक है कभी फिर मौका आएगा तो गवाएंगे. यह गाना कौन सा था इस बात का पता अल्ताफ राजा को बाद में चला. अंखियों से गोली मारे गाने को सोनू निगम ने गाकर सुपरहिट कर दिया था. समीर अनजान ने बताया कि और जब इस गाने के बारे में अल्ताफ को पता चला तो वो डायरेक्टर से सामने गिड़गिड़ाने लगे और बोले की बड़ी गलती हो गई. सिंगर ने कहा अगर ये गाना मुझे मिल जाता तो मेरी जिंदगी बन जाती.

किस फिल्म का है वो गाना?

साल 2002 में फिल्म अखियों से गोली मारे रिलीज हुई थी. इस फिल्म में गोविंदा, कादर खान और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थे. फिल्म का निर्देशन हरमेश मल्होत्रा ने किया था.