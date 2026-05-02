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अनिल कपूर का छलका दर्द, राजेश खन्ना की फ्लॉप फिल्म ने बदल दी पापा की जिंदगी, कहा; ‘सब ने छोड़ दिया था साथ’

हाल ही में एक बातचीत के दौरान अनिल कपूर ने याद किया कि कैसे उनके पिता सुरिंदर कपूर की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद लोग उनसे कितनी जल्दी दूर हो गए थे.

By: Shivangi Shukla | Published: May 2, 2026 3:35:25 PM IST

राजेश खन्ना की फ्लॉप फिल्म ने बदल दी थी अनिल कपूर के पापा की जिंदगी
राजेश खन्ना की फ्लॉप फिल्म ने बदल दी थी अनिल कपूर के पापा की जिंदगी


फिल्म इंडस्ट्री में सफलता रातोंरात बदल सकती है, और लोग भी. सुपरस्टार अनिल कपूर ने इसे बहुत कम उम्र में ही अनुभव कर लिया था और यह अनुभव उन्हें मिला अपने पिता की असफलता से.

हाल ही में एक बातचीत में, अभिनेता ने बताया कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक फिल्म के फ्लॉप होने का उनके पिता और निर्माता सुरिंदर कपूर पर कितना गहरा असर पड़ा. उन्होंने उस घटना को भी याद किया जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया.

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अनिल कपूर ने शेयर किया अपने पिता का इमोशनल किस्सा 

अनिल अक्सर अपने पिता की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी घटना साझा की जिसने इस मामले को उनके लिए बेहद व्यक्तिगत बना दिया. हाल ही में एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता की एक फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद लोग उनसे तुरंत दूर हो गए थे. उस पल को याद करते हुए अनिल ने लिली सिंह को बताया कि उनके पिता, जो कभी लोगों से घिरे रहते थे, फिल्म की असफलता के बाद अचानक अकेले पड़ गए. अनिल कपूर के शब्दों में, “वे दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे थे, और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने कोई नहीं था. सबने मानो उन्हें छोड़ दिया था, जैसे उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया हो. यह बहुत चौंकाने वाला था… मैं देख सकता था कि वे बहुत कमजोर थे, लगभग रो रहे थे.”

जीवनभर की मिल गयी सीख 

अनिल ने बताया कि वह अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए बस गया. यह सिर्फ एक फिल्म के असफल होने की बात नहीं थी; बल्कि यह इस बात का उदाहरण था कि इंडस्ट्री में सफलता कितनी नाजुक हो सकती है. अनिल ने यह भी बताया कि निर्माता होने के बावजूद उनके पिता ने कभी उनके लिए चीजें आसान नहीं बनाईं. जब अनिल ने अभिनय करने की इच्छा जताई, तो सुरिंदर कपूर ने साफ कर दिया कि उन्हें अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा. लगभग 18 या 19 साल की कम उम्र में ही अनिल ने जिम्मेदारी की भावना के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. अनिल कपूर ने आगे कहा, “वह (सुरिंदर कपूर) एक फिल्म निर्माता थे, और उस समय उनकी फिल्मों के लिए मुख्य अभिनेता और अभिनेता मिलना मुश्किल था. इसलिए मैंने कहा, ‘मुझे हीरो बनना है. मुझे लीड हीरो बनना है.”

Tags: bollywoodentertainment
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