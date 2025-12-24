Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बॉलीवुड का वो स्टार जिसने अपनी ‘भाभी’ के साथ ऑनस्क्रीन किया रोमांस, फिल्म जगत से जुड़ा है पूरा खानदान; जानें कौन हैं वो?

बॉलीवुड का वो स्टार जिसने अपनी ‘भाभी’ के साथ ऑनस्क्रीन किया रोमांस, फिल्म जगत से जुड़ा है पूरा खानदान; जानें कौन हैं वो?

Anil Kapoor Birthday: बॉलीवु़ड के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर का कल यानी बुधवार को जन्मदिन है. ऐसे में आइए जानते हैं. उनके करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें.

By: Sohail Rahman | Published: December 24, 2025 12:11:08 AM IST

Anil Kapoor Birthday: बॉलीवुड के कई सितारों ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है. इनमें से कुछ सितारों ने ऐसे सुपरहिट रोल किए हैं कि बाद में वे उसी किरदार के नाम से जाने जाने लगे. इन सितारों ने अपनी एक्टिंग और फिल्मी गानों से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. आज हम ऐसे ही एक स्टार की बात करने जा रहे हैं, जो ‘मिस्टर इंडिया’ के तौर पर आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक्टर एक ऐसी फिल्म से बॉलीवुड स्टार बना, जिसे अमिताभ बच्चन ने रिजेक्ट कर दिया था. जी हां, हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर की.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मशहूर अभनेता अनिल कपूर का कल यानी (बुधवार, 24 दिसंबर, 2025) को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस बेहद खास मौके पर आइए आज हम उनके फिल्मी करियर के बारे में चर्चा करते हैं.

कौन हैं अनिल कपूर? (Who is Anil Kapoor?)

अनिल कपूर की बात करें तो इसका घराना फिल्मों से जुड़ा रहा है. इनके पिता मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर थे. इसके अलावा, उनके बड़े भाई बोनी कपूर भी एक मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं. एक फिल्म प्रोड्यूसर के परिवार में पले-बढ़े अनिल कपूर ने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की. उन्होंने 1979 में फिल्म ‘हमारे तुम्हारे’ से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. हालांकि, उन्हें इस फिल्म से ज्यादा पहचान नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म ‘वंश वृक्षम’ और कन्नड़ फिल्म ‘पल्लवी अनुपल्लवी’ में भी काम किया.

अनिल कपूर की पहली सफल फिल्में कौन थीं? (What were Anil Kapoor’s first successful films?)

अनिल कपूर की पहली सफल फिल्मों की बात करें तो वो दो फिल्में ‘वो सात दिन’ और ‘मेरी जंग’ थीं. इन फिल्मों की सफलता के बाद बॉलीवुड में अनिल कपूर की अपनी अलग पहचान बनी. इसके बाद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ थी, और इस फिल्म ने अनिल कपूर को स्टारडम दिया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फिल्म अनिल कपूर से पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई थी. मेकर्स इस फिल्म के लिए एक दमदार आवाज वाले एक्टर को कास्ट करना चाहते थे क्योंकि इस फिल्म में एक्टर स्क्रीन से गायब हो जाता है. हालांकि, अमिताभ बच्चन ऐसी फिल्म नहीं करना चाहते थे जिसमें एक्टर स्क्रीन पर दिखे ही नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे.

अनिल कपूर को कैसे मिला यह फिल्म? (How did Anil Kapoor get this film?)

अमिताभ बच्चन के मना करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर बोनी कपूर ने अपने भाई अनिल कपूर के साथ यह फिल्म बनाई. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिल्म में अनिल कपूर की भाभी श्रीदेवी भी लीड रोल में थीं. इस फिल्म से श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी सुपरहिट हो गई. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें ‘जुदाई’, ‘लाडला’, ‘कर्मा’ और ‘रूप की रानी चोरों का राजा’ शामिल हैं.

