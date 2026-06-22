”मोगैम्बो खुश हुआ” से “जा सिमरन जा” तक…अमरीश पुरी के 10 आइकॉनिक डायलॉग, सिर्फ विलेन नहीं, यादगार किरदारों के थे बादशाह

Amrish Puri Best Dialogues: भारतीय सिनेमा में कई कलाकार आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ और बड़े होते चले जाते हैं. अमरीश पुरी उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं. उन्होंने सिर्फ खलनायक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि अपने अभिनय, व्यक्तित्व और दमदार आवाज के दम पर फिल्मों में ऐसी मौजूदगी दर्ज कराई कि कई बार उनका किरदार हीरो पर भी भारी पड़ जाता था. आज, 22 जून को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें एक बार फिर याद किया जा रहा है. उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि उनके द्वारा बोले गए संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं. यही वजह है कि दो दशक बाद भी अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में गिने जाते हैं.

पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था. अभिनय के प्रति जुनून ने उन्हें फिल्मों की दुनिया तक पहुंचाया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1967 से 2005 तक के अपने करियर में उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में काम किया. हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया. उनकी खासियत यह थी कि वह सिर्फ नकारात्मक किरदारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कई भावनात्मक और पारिवारिक भूमिकाओं में भी दर्शकों का दिल जीत लिया.

आवाज ऐसी कि डायलॉग बन जाते थे इतिहास

अमरीश पुरी की पहचान सिर्फ उनके किरदारों से नहीं, बल्कि उनकी डायलॉग डिलीवरी से भी थी. उनकी भारी और प्रभावशाली आवाज किसी भी संवाद को यादगार बना देती थी. चाहे अदालत का सख्त वकील हो, सत्ता का लालची चेहरा, परिवार का मुखिया या फिर दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला खलनायक-हर किरदार में उनकी आवाज अलग असर छोड़ती थी. आज भी उनके कई संवाद सोशल मीडिया, फिल्मों की चर्चाओं और पॉप कल्चर का हिस्सा बने हुए हैं.

अमरीश पुरी के 10 सबसे यादगार डायलॉग्स

1. “मोगैंबो खुश हुआ फिल्म – मिस्टर इंडिया (1987)

2. ये अदालत है, कोई मंदिर या दरगाह नहीं जहां मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं, यहां धूपबत्ती और नारियल नहीं बल्कि ठोस सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं”फिल्म – दामिनी (1993)

3. थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर पड़ा है और निशान मेरे गाल पर पड़े हैं- फिल्म – विश्वात्मा (1992)

4. “गलती एक बार होती है, दो बार होती है, तीसरी बार इरादा होता है- फिल्म – इलाका (1989)

5. ये दौलत भी क्या चीज़ है, जिसके पास जितनी भी आती है, कम ही लगती है- फिल्म – दीवाना (1992)

6. पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूं, दोस्ती और दुश्मनी का क्या, अपनों का खून भी पानी की तरह बहा देता हूं- फिल्म – करण अर्जुन (1995)

7. नए जूतों की तरह शुरू में नए अफसर भी काटते हैं- फिल्म – मुकद्दर का बादशाह (1990)

8. “डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता- फिल्म – तहलका (1992)

9. “जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी”फिल्म – दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995)-

10. “आदमी के पास दिमाग हो तो अपना दर्द भी बेच सकता है- फिल्म – ऐतराज (2004)

करियर के अंतिम दौर में भी अमरीश पुरी ने अपने अभिनय और संवाद अदायगी से दर्शकों को प्रभावित किया.

किरदार आज भी जिंदा हैं

12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी का निधन हो गया था. हालांकि उनकी आवाज, उनके संवाद और उनके किरदार आज भी दर्शकों की यादों में जिंदा हैं. भारतीय सिनेमा में शायद ही कोई दूसरा कलाकार हुआ हो जिसने खलनायक को इतनी लोकप्रियता दिलाई हो. अमरीश पुरी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने साबित किया कि दमदार अभिनय के सामने हीरो और विलेन की सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं.