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बिग बी की एक झलक के लिए घंटों इंतजार, ‘संडे दर्शन’ के बीच जलसा के बाहर बेहोश हुआ फैन, वीडियो वायरल

Jalsa Sunday Darshan Viral Video: बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर के बाहर संडे दर्शन करते है, जिसमें वह अपने फैंस से रूबरू होते है. हालांकि, इस रविवार का दर्शन कुछ हद तक अफरा-तफरी भरा और चिंताजनक साबित हुआ.

By: Shristi S | Published: May 24, 2026 11:12:41 PM IST

अमिताभ बच्चन के 'संडे दर्शन' के बीच जलसा के बाहर बेहोश हुआ फैन
अमिताभ बच्चन के 'संडे दर्शन' के बीच जलसा के बाहर बेहोश हुआ फैन


Amitabh Bachchan Sunday Darshan Video: बिग बी यानी अमिताभ बच्चन अपने फैंस से कितना प्यार करते हैं यह कोई राज की बात नहीं है. पिछले कई सालों से, उन्होंने हर रविवार को मुंबई के जुहू में अपने बंगले के बाहर जमा होने वाले फैंस से मिलना अपनी आदत बना ली है.

यह एक ऐसा मौका है, जिसे उनके चाहने वाले प्यार से ‘संडे दर्शन’ कहते हैं. हालांकि, इस रविवार का दर्शन कुछ हद तक अफरा-तफरी भरा और चिंताजनक साबित हुआ.

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फैन अचानक गश खाकर गिरा

दरअसल, मुंबई में पड़ रही भीषण गर्मी और ‘जलसा’ (उनका घर) के बाहर जमा हुई भारी भीड़ के कारण, एक कट्टर फैन, जो सिर्फ अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने आया था अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा. इस घटना का एक वीडियो 24 मई से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने मौके पर मौजूद अन्य फैंस के बीच चिंता पैदा कर दी है.

रविवार को सामने आए एक वायरल वीडियो में, अमिताभ बच्चन को अपने फैंस से मिलने के लिए बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. हमेशा की तरह, उन्होंने सफ़ेद कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है. जैसे ही फैंस ने उन्हें देखा, बाहर जमा भीड़ बेकाबू होने लगी. चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी और ज़ोरदार धक्का-मुक्की के बीच, एक फैन अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगा; उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया.

उसके अचानक गिरने से पास खड़े लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. आस-पास मौजूद अन्य फैंस तुरंत उस आदमी की मदद के लिए दौड़े, उसे होश में लाने के लिए पानी पिलाया, और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ जगह खाली की ताकि उसे पर्याप्त हवा मिल सके. हालांकि, बेहोश हुए फैन की मौजूदा हालत के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस परेशान करने वाली घटना ने वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और फैंस, दोनों को ही गहरी चिंता में डाल दिया है.

Tags: amitabh bachchanBIG Bviral video
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