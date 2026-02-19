Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 36 साल छोटी एक्ट्रेस संग अमिताभ बच्चन ने किया था लिपलॉक, बेटे संग होने वाली थी शादी; जानें कौन है वो हसीना?

36 साल छोटी एक्ट्रेस संग अमिताभ बच्चन ने किया था लिपलॉक, बेटे संग होने वाली थी शादी; जानें कौन है वो हसीना?

Amitabh Bachchan Kissing Scene: अमिताभ बच्चन और इस एक्ट्रेस के एक किसिंग सीन ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि दर्शकों को भी चौंका दिया था. यह एक्ट्रेस उनसे 36 साल छोटी थी.

By: Preeti Rajput | Published: February 19, 2026 8:38:58 AM IST

अमिताभ बच्चन और इस एक्ट्रेस के एक किसिंग सीन ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि दर्शकों को भी चौंका दिया था. य
अमिताभ बच्चन और इस एक्ट्रेस के एक किसिंग सीन ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि दर्शकों को भी चौंका दिया था. य


Amitabh Bachchan Kissing Scene: बॉलीवुड में शादी, प्यार या एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती. स्टार्स किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं. अगर एक्टिंग की बात करें तो कई एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 50 या 60 के बाद न सिर्फ बोल्ड सीन दिए, बल्कि अपनी आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट सीन भी दिए. इसमें एक नाम अमिताभ बच्चन का भी है. 60 साल की उम्र में अमिताभ ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में अपने से करीब 36 साल छोटी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ किसिंग सीन किया था, वहीं इस एक्ट्रेस के साथ अभिषेक बच्चन की शादी की भी चर्चा थी.

You Might Be Interested In

36 साल छोटी एक्ट्रेस को किया किस 

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि रानी मुखर्जी हैं, जो बिग बी से करीब 36 साल छोटी हैं. अमिताभ बच्चन ने रानी के साथ फिल्म ब्लैक में काम किया था, जिसे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था.अमिताभ बच्चन ने 2005 की फिल्म ब्लैक के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था, जबकि रानी मुखर्जी ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था. रानी ने फिल्म में एक बहरी और गूंगी महिला का रोल किया था, जबकि अमिताभ ने उनके टीचर का रोल किया था.

अमिताभ बच्चन ने नहीं ली थी फीस 

दिलचस्प बात यह है कि बिग बी ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक के लिए कोई फीस नहीं ली थी. लेकिन, फिल्म के एक सीन में, जिसमें अमिताभ और रानी लिप लॉक करते हैं, उसने न सिर्फ दर्शकों को बल्कि अमिताभ के परिवार को भी हैरान कर दिया था. ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय अमिताभ और रानी का नाम अभिषेक बच्चन से जोड़ा जा रहा था. इसके अलावा, ऐसी खबरें थीं कि परिवार में उनकी शादी की भी बात चल रही थी.

You Might Be Interested In

Aaj Ka Mausam 19 Fabruary 2026:  घर से निकलने से पहले जान लें किन राज्यों में तूफान के साथ होगी तेज बारिश, IMD का अलर्ट- समुद्र तट के किनारे जानें से बचें

अभिषेक बच्चन के साथ होने वाली थी शादी 

एशियानेट न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी अपनी फिल्म युवा की शूटिंग के दौरान करीब आए थे. अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी बंगाली बहू लाने के पक्ष में थीं. हालांकि, ब्लैक में अभिषेक बच्चन के पिता और रानी के इंटीमेट सीन के बाद उनका खुशहाल रिश्ता खत्म हो गया. रानी उस समय बिग बी से लगभग 36 साल छोटी थीं. आपको पता होगा कि करीना कपूर को अमिताभ बच्चन के अपोजिट कास्ट किया गया था, लेकिन मिस्टर बच्चन ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था. जिसके बाद यह रोल रानी मुखर्जी को ऑफर किया गया था.

Indore Murder Case: प्रेमी बना दरिंदा, एमबीए छात्रा की हत्या के बाद शव से करता रहा हैवानियत; फिर ऐसे खुला पुलिस के सामने राज़

You Might Be Interested In
Tags: amitabh bachchanrani mukherjee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026
36 साल छोटी एक्ट्रेस संग अमिताभ बच्चन ने किया था लिपलॉक, बेटे संग होने वाली थी शादी; जानें कौन है वो हसीना?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

36 साल छोटी एक्ट्रेस संग अमिताभ बच्चन ने किया था लिपलॉक, बेटे संग होने वाली थी शादी; जानें कौन है वो हसीना?
36 साल छोटी एक्ट्रेस संग अमिताभ बच्चन ने किया था लिपलॉक, बेटे संग होने वाली थी शादी; जानें कौन है वो हसीना?
36 साल छोटी एक्ट्रेस संग अमिताभ बच्चन ने किया था लिपलॉक, बेटे संग होने वाली थी शादी; जानें कौन है वो हसीना?
36 साल छोटी एक्ट्रेस संग अमिताभ बच्चन ने किया था लिपलॉक, बेटे संग होने वाली थी शादी; जानें कौन है वो हसीना?