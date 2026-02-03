Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Amitabh Bachchan Neighbour: ‘बिग बी से बस इतना चाहिए…’ अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की अनोखी फरमाइश! वायरल हुआ वीडियो

Amitabh Bachchan Neighbour: ‘बिग बी से बस इतना चाहिए…’ अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की अनोखी फरमाइश! वायरल हुआ वीडियो

Amitabh Bachchan: सोशल मीडिया पर कभी भी कुछ भी वायरल होने लगता है. ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगले पल क्या वायरल होने वाला है. इस बीच, सोशल मीडिया पर अब निर्मित जेसरानी नाम के एक लड़के का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: February 3, 2026 8:36:38 AM IST

अमिताभ बच्चन के पड़ोसी का वायरल वीडियो
अमिताभ बच्चन के पड़ोसी का वायरल वीडियो


Amitabh Bachchan: सोशल मीडिया पर कभी भी कुछ भी वायरल होने लगता है. ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगले पल क्या वायरल होने वाला है. इस बीच, सोशल मीडिया पर अब निर्मित जेसरानी नाम के एक लड़के का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि वो खुद को अमिताभ बच्चन का पड़ोसी कह रहे है और मेगास्टार से एक खास रिक्वेस्ट भी कर रहा है. दरअसल, उसने एक वीडियो शेयर किया और माइक्रोसॉफ्ट पर अमिताभ बच्चन के लिए एक नोट भी लिखा. वहीं अब इस सिचुएशन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. 

You Might Be Interested In

अमिताभ बच्चन का पड़ोसी कौन? 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने बंगले, जलसा के ग्राउंड में आते हैं और बाहर जमा लोगों को थैंक्स कहते हैं, अपने फैंस से मिलते हैं. वहीं जब भी वो बाहर आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के पीछे वाले घर से कोई न कोई बिग बी की एक झलक पाने के लिए खिड़की पर खड़ा रहता है. इस रविवार को भी ऐसा ही कुछ कैमरा में कैप्चर हो गया. दरअसल, एक लड़का उनके घर के पीछे वाले घर की खिड़की से उन्हें लगातार देख रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो उन्हें देखकर बहुत खुश लग रहा था. वो बिग बी और उनके घर के बाहर जमा भीड़ को देखकर हाथ भी हिला रहा था और काफी देर तक मुस्कुरा रहा था.

Aaj Ka Mausam: बिन मौसम बरसात बढ़ाएगी आपकी मुश्किलें! दिल्ली से UP तक छाएगा घना कोहरा, जानें अपने राज्य का हाल

खुद को अमिताभ बच्चन का पड़ोसी बता रहा है

जानकारी के मुताबिक इस लड़के, ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने दावा किया कि अमिताभ बच्चन के पीछे दिख रहा लड़का मैं ही हूँ. इस वीडियो में वो ये भी कह रहा है कि वो बस एक बार बिग बी से मिलना चाहता है. उसने लिखा, “हेलो अमिताभ सर, मैं आपका पड़ोसी हूं. मेरा नाम निर्मित जेसरानी है. जिस तरह से आप हर रविवार को अपने फैंस को ग्रीट करने के बाद हमें हाथ हिलाते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है. मुझे इस फ्रेंडली नेचर को करीब से देखने का मौका मिला है. अगर किस्मत में हुआ, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा. आप हर तरह से सच में एक कमाल की पर्सनैलिटी हैं.”

You Might Be Interested In
Tags: amitabh bachchanbollywoodviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026

ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी...

February 2, 2026

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026
Amitabh Bachchan Neighbour: ‘बिग बी से बस इतना चाहिए…’ अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की अनोखी फरमाइश! वायरल हुआ वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Amitabh Bachchan Neighbour: ‘बिग बी से बस इतना चाहिए…’ अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की अनोखी फरमाइश! वायरल हुआ वीडियो
Amitabh Bachchan Neighbour: ‘बिग बी से बस इतना चाहिए…’ अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की अनोखी फरमाइश! वायरल हुआ वीडियो
Amitabh Bachchan Neighbour: ‘बिग बी से बस इतना चाहिए…’ अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की अनोखी फरमाइश! वायरल हुआ वीडियो
Amitabh Bachchan Neighbour: ‘बिग बी से बस इतना चाहिए…’ अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की अनोखी फरमाइश! वायरल हुआ वीडियो