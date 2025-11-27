Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!

जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!

निशब्द साल 2007 में रिलीज हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जिया खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

By: Kavita Rajput | Published: November 27, 2025 12:13:00 PM IST

जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!


डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा (Ramgopal Verma) ने माना है कि फिल्म ‘निशब्द’ में अमिताभ बच्चन को कास्ट करने का उनका निर्णय सही नहीं था. फिल्म में जिया खान (Jiah Khan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में दिखाया गया था कि 60 साल का एक व्यक्ति अपनी बेटी की दोस्त के प्यार में पड़ जाता है. रामगोपाल की मानें तो अमिताभ को इस रोल के लिए लेना एक ‘मिसजजमेंट’ था क्योंकि ये रोल उनकी छवि के अनुरूप नहीं था. यही वजह थी कि ऑडियंस भी फिल्म के कांसेप्ट को समझ नहीं पाई थी. 

जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!

बच्चन साहब की इमेज के कारण हुई कंट्रोवर्सी 

रामगोपाल वर्मा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में फिल्म निशब्द को लेकर विस्तार से चर्चा की और बताया, ‘फिल्म में एक सीन था जहां एक उम्रदराज व्यक्ति एक यंग लड़की के प्यार में पड़ जाता है. ये उस समय के हिसाब से कंट्रोवर्शियल था, खासकर मिस्टर बच्चन की इमेज के कारण. साफ़ बात थी ऑडियंस भी इसे समझ नहीं सकी’. डायरेक्टर ने आगे कहा, ‘सब्जेक्ट बोल्ड था लेकिन अमिताभ की छवि के कारण इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हुई’. 

जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!

अमिताभ को फिल्म में लेना एक ‘मिसजजमेंट’ था 

रामगोपाल वर्मा ने माना कि फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन को कास्ट करना उनकी एक भूल थी. डायरेक्टर ने कहा कि ये एक ‘मिसजजमेंट’ था जिसमें अमिताभ को एक 18 साल की लड़की के साथ रोमांस करते दिखाया गया था, उनकी इमेज स्टोरी लाइन के साथ फिट नहीं बैठी’. हालांकि, रामगोपाल वर्मा ने आगे कहा कि निशब्द एक सेंसिटिव फिल्म थी और उनकी बनाई फिल्मों में ये फिल्म एक ख़ास जगह और मायने रखती है. वर्मा ने कहा कि, ‘ये मेरी बनाई कुछ बेहतरीन फिल्मो में से एक थी और अमिताभ ने इसमें शानदार अभिनय किया था’. बता दें कि निशब्द साल 2007 में रिलीज हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी थी.

Tags: amitabh bachchanAmitabh Bachchan controversyAmitabh Bachchan jiah khanjiah khanNishabd movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!
जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!
जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!
जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!