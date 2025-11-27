जब 65 साल के Amitabh Bachchan ने दिए 19 साल की एक्ट्रेस के साथ लवमेकिंग सीन, हैरान रह गया हर कोई!

डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा (Ramgopal Verma) ने माना है कि फिल्म ‘निशब्द’ में अमिताभ बच्चन को कास्ट करने का उनका निर्णय सही नहीं था. फिल्म में जिया खान (Jiah Khan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में दिखाया गया था कि 60 साल का एक व्यक्ति अपनी बेटी की दोस्त के प्यार में पड़ जाता है. रामगोपाल की मानें तो अमिताभ को इस रोल के लिए लेना एक ‘मिसजजमेंट’ था क्योंकि ये रोल उनकी छवि के अनुरूप नहीं था. यही वजह थी कि ऑडियंस भी फिल्म के कांसेप्ट को समझ नहीं पाई थी.

बच्चन साहब की इमेज के कारण हुई कंट्रोवर्सी

रामगोपाल वर्मा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में फिल्म निशब्द को लेकर विस्तार से चर्चा की और बताया, ‘फिल्म में एक सीन था जहां एक उम्रदराज व्यक्ति एक यंग लड़की के प्यार में पड़ जाता है. ये उस समय के हिसाब से कंट्रोवर्शियल था, खासकर मिस्टर बच्चन की इमेज के कारण. साफ़ बात थी ऑडियंस भी इसे समझ नहीं सकी’. डायरेक्टर ने आगे कहा, ‘सब्जेक्ट बोल्ड था लेकिन अमिताभ की छवि के कारण इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हुई’.

अमिताभ को फिल्म में लेना एक ‘मिसजजमेंट’ था

रामगोपाल वर्मा ने माना कि फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन को कास्ट करना उनकी एक भूल थी. डायरेक्टर ने कहा कि ये एक ‘मिसजजमेंट’ था जिसमें अमिताभ को एक 18 साल की लड़की के साथ रोमांस करते दिखाया गया था, उनकी इमेज स्टोरी लाइन के साथ फिट नहीं बैठी’. हालांकि, रामगोपाल वर्मा ने आगे कहा कि निशब्द एक सेंसिटिव फिल्म थी और उनकी बनाई फिल्मों में ये फिल्म एक ख़ास जगह और मायने रखती है. वर्मा ने कहा कि, ‘ये मेरी बनाई कुछ बेहतरीन फिल्मो में से एक थी और अमिताभ ने इसमें शानदार अभिनय किया था’. बता दें कि निशब्द साल 2007 में रिलीज हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी थी.