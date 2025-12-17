Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम

Dhurandhar Star Akshay Khanna: ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) ने अपनी जबरदस्त बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से अपने आस-पास के सभी विवादों को खत्म कर दिया है और टैलेंटेड अक्षय खन्ना को वायरल फेम दिलाया है. अक्षय खन्ना फिल्म में डकैत रहमान का किरदार निभा रहे हैं, ‘Fa9la’ गाने में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नेशनल क्रश बन गए, जिससे वह मीम सेंसेशन बन गए.

धुरंधर ने की जबरदस्त शुरुआत

धुरंधर ने ₹28 करोड़ से ओपनिंग की थी, दूसरे वीकेंड में भारी भीड़ देखी गई. फिलहाल फिल्म का आंकड़ा कुल इंडिया नेट कलेक्शन ₹411 करोड़ तक हो गया है. दूसरे हफ़्ते में ऐसे शानदार आंकड़े हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी नहीं देखे गए हैं, जिसमें दंगल और शाहरुख खान की कमबैक फिल्में जवान और पठान शामिल हैं. इन तीनों फिल्मों का डेली कलेक्शन इस समय ₹15 करोड़ से नीचे गिर गया था.

अक्षय खन्ना ने वास्तु शांति पूजा की

इस बीच अक्षय खन्ना, लंबे समय से लाइमलाइट से दूर थे, हाल ही में अलीबाग में अपने घर पर वास्तु शांति पूजा करते हुए देखे गए. पूजा करने वाले पुजारी द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो तब से ऑनलाइन सामने आया है. क्लिप में, अक्षय खन्ना, कैज़ुअल सफ़ेद शर्ट और नीली डेनिम पहने हुए, तीन पुजारियों के साथ अनुष्ठानों में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पुजारी शिवम म्हात्रे ने शेयर की पोस्ट

पुजारी शिवम म्हात्रे ने पोस्ट शेयर कर लिखा “मुझे एक्टर अक्षय खन्ना के घर पर एक पारंपरिक और भक्ति वाली पूजा में शामिल होने का मौका मिला. उनका शांत स्वभाव, सादगी और पॉजिटिव एनर्जी ने सच में इस अनुभव को खास बना दिया. जब एक्टिंग में क्लास की बात आती है, तो अक्षय खन्ना सबसे अलग हैं. उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म ‘छलावा’ में अपने दमदार और असरदार रोल से दर्शकों को एक बार फिर दीवाना बना दिया. इसके बाद, ‘धुरंधर’ में उनका तेज और इंटेंस किरदार, ‘दृश्यम 2’ में उनका संयमित लेकिन बहुत असरदार परफॉर्मेंस, और ‘सेक्शन 375’ में उनका गंभीर, रियलिस्टिक किरदार हर फिल्म उनकी एक्टिंग के सफर में एक नई ऊंचाई दिखाती है. अपने सोच-समझकर चुने गए रोल, मीनिंगफुल सिनेमा और मैच्योर परफॉर्मेंस से, अक्षय खन्ना ने अपने दर्शकों के दिलों में एक खास और इज्जतदार जगह बनाई है.”