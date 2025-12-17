Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम

Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम

Dhurandhar Star Akshay Khanna: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' ने अपने जबरदस्त किरदार से लोगों का दिल जीत लिया है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी मिल रही है. इस बीच अक्षय खन्ना ने अपने अलीबाग स्थित घर में शांति हवन कराया है.

By: Preeti Rajput | Published: December 17, 2025 9:49:50 AM IST

Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम


Dhurandhar Star Akshay Khanna: ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) ने अपनी जबरदस्त बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से अपने आस-पास के सभी विवादों को खत्म कर दिया है और टैलेंटेड अक्षय खन्ना को वायरल फेम दिलाया है. अक्षय खन्ना फिल्म में डकैत रहमान का किरदार निभा रहे हैं, ‘Fa9la’ गाने में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नेशनल क्रश बन गए, जिससे वह मीम सेंसेशन बन गए. 

You Might Be Interested In

धुरंधर ने की जबरदस्त शुरुआत 

धुरंधर ने ₹28 करोड़ से ओपनिंग की थी, दूसरे वीकेंड में भारी भीड़ देखी गई. फिलहाल फिल्म का आंकड़ा कुल इंडिया नेट कलेक्शन ₹411 करोड़ तक हो गया है. दूसरे हफ़्ते में ऐसे शानदार आंकड़े हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी नहीं देखे गए हैं, जिसमें दंगल और शाहरुख खान की कमबैक फिल्में जवान और पठान शामिल हैं. इन तीनों फिल्मों का डेली कलेक्शन इस समय  ₹15 करोड़ से नीचे गिर गया था.

अक्षय खन्ना ने वास्तु शांति पूजा की

इस बीच अक्षय खन्ना, लंबे समय से लाइमलाइट से दूर थे, हाल ही में अलीबाग में अपने घर पर वास्तु शांति पूजा करते हुए देखे गए. पूजा करने वाले पुजारी द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो तब से ऑनलाइन सामने आया है. क्लिप में, अक्षय खन्ना, कैज़ुअल सफ़ेद शर्ट और नीली डेनिम पहने हुए, तीन पुजारियों के साथ अनुष्ठानों में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पुजारी शिवम म्हात्रे ने शेयर की पोस्ट 

पुजारी शिवम म्हात्रे ने पोस्ट शेयर कर लिखा “मुझे एक्टर अक्षय खन्ना के घर पर एक पारंपरिक और भक्ति वाली पूजा में शामिल होने का मौका मिला. उनका शांत स्वभाव, सादगी और पॉजिटिव एनर्जी ने सच में इस अनुभव को खास बना दिया. जब एक्टिंग में क्लास की बात आती है, तो अक्षय खन्ना सबसे अलग हैं. उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म ‘छलावा’ में अपने दमदार और असरदार रोल से दर्शकों को एक बार फिर दीवाना बना दिया. इसके बाद, ‘धुरंधर’ में उनका तेज और इंटेंस किरदार, ‘दृश्यम 2’ में उनका संयमित लेकिन बहुत असरदार परफॉर्मेंस, और ‘सेक्शन 375’ में उनका गंभीर, रियलिस्टिक किरदार हर फिल्म उनकी एक्टिंग के सफर में एक नई ऊंचाई दिखाती है. अपने सोच-समझकर चुने गए रोल, मीनिंगफुल सिनेमा और मैच्योर परफॉर्मेंस से, अक्षय खन्ना ने अपने दर्शकों के दिलों में एक खास और इज्जतदार जगह बनाई है.” 

Tags: aditya dharakshaye khannadhurandharranveer singhVastu Shanti hawan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम
Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम
Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम
Dhurandhar ने खोल दी अक्षय खन्ना की किस्मत! कमबैक के बाद नए घर में करवाया बड़ा काम