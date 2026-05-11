‘मर्द चाहते थे कि…’ 50 साल की उम्र में भी कुंवारी है ये हसीना, शादी ना करने को लेकर किया था बड़ा खुलासा

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे दिग्गज सितारे हैं, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. उसी में से एक बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं, जिन्हें उनकी आधी उम्र के लोग भी डेट पर ले जाना चाहते हैं और उनसे शादी तक करने को तैयार हैं. लेकिन अभिनेत्री 50 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं. आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा.

कौन है वो एक्ट्रेस?

हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उनका नाम है अमीषा पटेल. एक्ट्रेस 50 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं.

अमीषा पटेल ने क्यों नहीं की शादी?

अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बात करते हुए अभी तक शादी ना करने के कारणों पर खुलकर बात की थी. अभिनेत्री ने बातचती के दौरान बताया, ‘जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे आपके करियर को आगे बढ़ने देते हैं. मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ खोया है, और प्यार के लिए भी बहुत कुछ खोया है. मैंने दोनों चीजों को एक-दूसरे के लिए कुर्बान किया है, और मुझे लगता है कि मैंने दोनों से सीखा है. उदाहरण के लिए, फिल्मों में आने से पहले मेरा एक सीरियस रिलेशन था. वह दक्षिण मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योगपति परिवार से थे, बिल्कुल मेरे परिवार की तरह. उनकी पृष्ठभूमि और शिक्षा एक जैसी थी, पारिवारिक ढांचा भी एक जैसा था. सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया, तो मेरे पार्टनर को ऐसी महिला पसंद नहीं थी जो सार्वजनिक जीवन में हो, और इसी वजह से मैंने प्यार के बजाय अपने करियर को चुना.’

आधी उम्र के लोग डेट पर ले जाना चाहते हैं

आगे बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूं, बशर्ते मुझे कोई योग्य व्यक्ति मिले. कहते हैं ना, ‘जहां चाह होती है, वहां राह होती है,’ इसलिए जो भी मुझे हर मुश्किल से पार पाएगा और मौके पर चौका मारेगा (हालात का फायदा उठाएगा) वही मेरा जीवनसाथी होगा. मुझे अभी भी कई संपन्न परिवारों से तरह-तरह के प्रस्ताव मिलते हैं मुझसे आधी उम्र के लोग भी मुझे डेट पर ले जाना चाहते हैं, और मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि एक पुरुष को मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। मैंने अपने से बड़े कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनकी बुद्धि मक्खी जितनी है.’

एक नजर अमीषा पटेल के करियर पर

अमीषा पटेल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2000 में कहो ना प्यार है से किया था. इस फिल्म ने एक्ट्रेस को रातों-रात स्टार बना दिया था. इस फिल्म के अलावा एक्ट्रेस ने ‘गदर एक प्रेम कथा’, ‘हमराज़’, ‘भूल भुलैया’, ‘मंगल पांडे: द राइजिंग’, और ‘भैय्याजी’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है.