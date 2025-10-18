Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश

Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश

Alia Bhatt Ranbir Kapoor Bungalow: आलिया और रणबीर कपूर इस दीवाली अपने नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे. 250 करोड़ के Pali Hill बंगलो में कपल का पहला कदम बेहद खास होने वाला है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 18, 2025 11:42:18 AM IST

Ranbir Alia Shifting In Diwali
Ranbir Alia Shifting In Diwali

Alia Ranbir Pali Hill Bungalow: इस दीवाली (Diwali 2025) बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस कपल, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor). अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं. ये जोड़ी मुंबई के प्रीमियम इलाके Pali Hill में अपने नए 250 करोड़ के फैमिली बंगलो में शिफ्ट होने जा रही है.

आलिया और रणबीर ने फैंस से अपील की कि वे उनके और उनके परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखें. उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि “Diwali नए शुरुआत और ग्रेटीट्यूड का त्योहार है. जैसे ही हम अपने नए घर में कदम रख रहे हैं, हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आभारी हैं. कृपया हमारी और हमारे पड़ोसियों की प्राइवेसी का ध्यान रखें. आप सभी को और आपके परिवार को दीवाली की शुभकामनाएं!”

नया बंगलो छह मंजिलों में फैला हुआ है. यह कपूर परिवार के पुराने Krishna Raj bungalow की जगह पर बना है. इसमें स्टाइलिश इंटीरियर्स, मल्टीपल एंटरटेनमेंट स्पेस और हरा-भरा टेरेस गार्डन है.

बहू-बेटे संग मां नीतू कपूर भी होंगी शिफ्ट

250 करोड़ के इस बंगलो को भारत के सबसे महंगे सेलिब्रिटी होम्स में गिना जा रहा है. यह घर रणबीर, आलिया, उनकी बेटी राहा और रणबीर की मां नीतू कपूर (Neetu Kapoor) के लिए मुख्य निवास स्थान होगा. कपूर परिवार के लिए यह कदम भावनात्मक रूप से भी बेहद खास है.

आलिया ने जीता छठी बार फिल्मफेयर

वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया ने अपनी फिल्म जिगरा के लिए छठी Filmfare Best Actress Award जीती. जिससे उन्होंने लीजेंड्स जैसे Meena Kumari, Nutan, Kajol और Vidya Balan को पीछे छोड़ दिया. इंस्टाग्राम पर आलिया ने लिखा, “यह अवॉर्ड मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, सिर्फ कहानी के लिए नहीं, बल्कि उन अमेजिंग लोगों के लिए जिन्होंने इसे जीवंत बनाया.”

अगले साल इस फिल्म में दिखेंगे आलिया रणबीर

अगला धमाका स्क्रीन पर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म लव एंड वॉर (Love And War) में देखने को मिलेगा. जिसमें आलिया और रणबीर के साथ विक्की कौशल (Vicky Kaushal) भी लीड रोल में हैं. फिल्म अगले साल मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है.

Tags: alia bhattAlia Ranbir Diwali 2025Bollywood couplepali Hill bungalowRanbir Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025

जानें सोना कहां से आया और इंसानों ने कैसे समझी...

October 18, 2025
Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश
Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश
Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश
Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश