Diwali 2025 पर नए आशियाने में शिफ्ट होंगे आलिया-रणबीर, 250 करोड़ी बंगले का होगा गृह प्रवेश

Alia Ranbir Pali Hill Bungalow: इस दीवाली (Diwali 2025) बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस कपल, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor). अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं. ये जोड़ी मुंबई के प्रीमियम इलाके Pali Hill में अपने नए 250 करोड़ के फैमिली बंगलो में शिफ्ट होने जा रही है.

आलिया और रणबीर ने फैंस से अपील की कि वे उनके और उनके परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखें. उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि “Diwali नए शुरुआत और ग्रेटीट्यूड का त्योहार है. जैसे ही हम अपने नए घर में कदम रख रहे हैं, हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आभारी हैं. कृपया हमारी और हमारे पड़ोसियों की प्राइवेसी का ध्यान रखें. आप सभी को और आपके परिवार को दीवाली की शुभकामनाएं!”

Ranbir Alia are definitely moving to their new bungalow by this Diwali

नया बंगलो छह मंजिलों में फैला हुआ है. यह कपूर परिवार के पुराने Krishna Raj bungalow की जगह पर बना है. इसमें स्टाइलिश इंटीरियर्स, मल्टीपल एंटरटेनमेंट स्पेस और हरा-भरा टेरेस गार्डन है.

बहू-बेटे संग मां नीतू कपूर भी होंगी शिफ्ट

250 करोड़ के इस बंगलो को भारत के सबसे महंगे सेलिब्रिटी होम्स में गिना जा रहा है. यह घर रणबीर, आलिया, उनकी बेटी राहा और रणबीर की मां नीतू कपूर (Neetu Kapoor) के लिए मुख्य निवास स्थान होगा. कपूर परिवार के लिए यह कदम भावनात्मक रूप से भी बेहद खास है.

आलिया ने जीता छठी बार फिल्मफेयर

वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया ने अपनी फिल्म जिगरा के लिए छठी Filmfare Best Actress Award जीती. जिससे उन्होंने लीजेंड्स जैसे Meena Kumari, Nutan, Kajol और Vidya Balan को पीछे छोड़ दिया. इंस्टाग्राम पर आलिया ने लिखा, “यह अवॉर्ड मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, सिर्फ कहानी के लिए नहीं, बल्कि उन अमेजिंग लोगों के लिए जिन्होंने इसे जीवंत बनाया.”

अगले साल इस फिल्म में दिखेंगे आलिया रणबीर

अगला धमाका स्क्रीन पर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म लव एंड वॉर (Love And War) में देखने को मिलेगा. जिसमें आलिया और रणबीर के साथ विक्की कौशल (Vicky Kaushal) भी लीड रोल में हैं. फिल्म अगले साल मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है.