भंसाली ने चली ‘चाल’? आलिया भट्ट का लव एंड वॉर से लुक रिवील कर खींचा लोगों का ध्यान!

Alia Bhatt Photos: संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का लुक रिवील हो गया है. लेकिन, आलिया का लीक लुक कुछ और ही कहानी बता रहा है.

Published: October 18, 2025 3:33:29 PM IST

Love and War Alia Bhatt: संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म लव एंड वॉर जब से अनाउंस हुई है तब से ही चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है. भंसाली की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं. यह फिल्म साल 2026 में रिलीज होने के लिए शेड्यूल है. लेकिन, आज हम यहां लव एंड वॉर के बारे में नहीं, बल्कि फिल्म के सेट से आलिया (Alia Bhatt) के वायरल हुए लुक के बारे में बात करने जा रहे हैं. जी हां, हाल में सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि वह एक्ट्रेस का लव एंड वॉर का लुक है. 

लव एंड वॉर के सेट से आलिया भट्ट का लुक वायरल

जूम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलिया भट्ट (Alia Bhatt Photos) की कुछ फोटोज शेयर की हैं. साथ ही दावा किया है कि यह लव एंड वॉर के सेट से हैं. इन फोटोज में आलिया 70 के दशक की एक्ट्रेस की तरह दिखाई दे रही हैं, उन्होंने लाइट कलर की शिमरी साड़ी पहनी है, बालों का बड़ा-सा जूड़ा बनाया है और नाक में नोजपिन पहनी है. आलिया का यह लुक देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, जिसपर फैंस अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. 

क्या है लव एंड वॉर की कहानी? 

लव एंड वॉर (Love and War Movie) की कहानी पर मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है. लेकिन, आलिया के वायरल लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि भंसाली की फिल्म 70-80 के दशक में ऑडियंस को ले जाएगी. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लव एंड वॉर फिल्म 1964 की फिल्म संगम से इंस्पायर्ड हो सकती है. इस फिल्म में राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार का लव ट्रांयएंगल देखे को मिला था.

रिलीज से पहले ही ट्रेंड में है लव एंड वॉर

लव एंड वॉर फिल्म को रिलीज होने में अभी एक साल का समय है और फिल्म की अभी शूटिंग चल ही रही है. तब भी फिल्म साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है और यही वजह है कि लव एंड वॉर की हर छोटी डिटेल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. बता दें, एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Movies) ने फिल्म को लेकर बात की थी. तब उन्होंने कहा था कि लव एंड वॉर जैसी फिल्म हर एक एक्टर का सपना होता है. आलिया और विक्की जैसे एक्टर्स के साथ काम करना और उस्ताद संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन सब शानदार है.  

