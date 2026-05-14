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किस हीरोइन की मां से आलिया ने इयररिंग्स लिया उधार, कांस फिल्म फेस्टिवल के बीच क्यों हो रही चर्चा?

Alia Bhatt Cannes Look: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल में हैं. जहां उनके लुक्स और आउटफिट की खूब चर्चा हो रही है. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने सोनम कपूर की मां सुनीता कपूर से इयररिंग्स उधार लिया था.

By: Sohail Rahman | Published: May 14, 2026 6:47:56 PM IST

आलिया भट्ट ने किससे उधार ली इयररिंग्स?
आलिया भट्ट ने किससे उधार ली इयररिंग्स?


Alia Bhatt Cannes Look: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल को लेकर काफी चर्चा में हैं. पहले तो उन्हें कैमरामैन द्वारा भाव नहीं देने की खबर आई. इसके बाद उनके हैंडसम बॉडीगार्ड की खबरें सामने आई. अब उनके लुक्स की चर्चा हो रहा है. फिल्मी दुनिया के सबसे मशहूर इवेंट्स में शुमार कांस फिल्म फेस्टिव 2026 में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट का जलवा सबके सिर चढ़कर बोल रहा है.

अपने लुक्स से लाखों फैन्स के दिलों को घायल करने वाली आलिया भट्ट ने जब दूसरे दिन अपने देसी अंदाज में एंट्री ली तो हर किसी की नजरें बस उन्हीं पर टिकी रह गईं.

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इयररिंग्स की हो रही चर्चा

उनके आउटफिट के साथ-साथ उनके इयररिंग्स की खूब चर्चा हो रही है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने उधार लेकर पहने थे. आइवरी कलर के आउटफिट, माथे पर बिंदी, नथ और पायल पहने आलिया का लुक देखते ही बन रहा था. बताया जा रहा है कि आलिया कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऊपर से नीचे तक नई और यूनिक चीजें पहने हुईं थीं, लेकिन उन्होंने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की मां से इयररिंग्स उधार लेकर पहने.

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किससे उधार ली इयररिंग्स?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आलिया ने सोनम कपूर की मां सुनीता कपूर के पर्सनल कलेक्शन से इयररिंग्स लिए थे. इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुनीता कपूर की बेटी और आलिया की स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने किया है. इसके अलावा, लुक की बात करें तो आलिया ने डिजाइनर तरुण ताहिलियानी कस्टम-ड्रेप्ड आइवरी चंदेरी आउटफिट पहना था. इसके अलावा, अन्य लुक की बात करें तो उन्होंने धोटी स्कर्ट के साथ स्कल्प्टेड कॉर्सेट पेयर किया गया था, जिसने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत कॉम्बिनेशन पेश किया. आलिया के आउटफिट पर की गई बारीक एम्ब्रॉयडरी और ड्रेपिंग ने उनके पूरे लुक को और भी खास बनाया.

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एक्सेसरीज की चर्चा हुई खास

आलिया का सिर्फ आउटफिट ही नहीं, बल्कि एक्सेसरीज भी खास थी. उन्होंने नाक में नथ, हाथ में हाथफूल, पैरों में पायल और माथे पर बिंदी लगाकर अपने लुक में देसी टच जोड़ा. आलिया ने सुनीत कपूर के खूबसूरत पर्ल ड्रॉप इयररिंग्स पहनकर लुक को और खास बनाया. फूलों जैसे डिजाइन वाले इयररिंग्स लुक में जान डालने का काम कर रहे हैं.

Tags: alia bhattrhea kapoor
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