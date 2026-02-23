Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video

Alia Bhatt BAFTA 2026: 22 फरवरी को भारतीय फिल्म जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 79वें British Academy Film Awards (BAFTA) के मंच पर बतौर प्रेजेंटर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. ये उनके लिए एक खास मौका था, क्योंकि पहली बार उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय समारोह में पुरस्कार प्रस्तुत किया.

इस अवसर पर उन्होंने सिल्वर रंग का खूबसूरत गाउन पहना था, जिसे फैशन ब्रांड Gucci ने डिजाइन किया था. उनके पूरे लुक की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई। हालांकि, केवल उनका पहनावा ही नहीं, बल्कि मंच पर दी गई उनकी एक छोटी-सी स्पीच भी लोगों को बहुत पसंद आई.

मंच पर कॉन्फिडेंस भरा अंदाज

समारोह के दौरान एक्टर और होस्ट ऐलन क्यूमिंग ने आलिया का परिचय बड़े सम्मान के साथ कराया. उन्होंने कहा कि आलिया एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सफल बिजनेसवुमन भी हैं.

मंच पर आते ही आलिया ने नमस्कार कहकर सभी का अभिवादन किया. उन्होंने हिंदी में कहा कि अगला पुरस्कार ऐसी फिल्म के लिए है जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है. इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में समझाया कि वो सिर्फ ये बताना चाह रही थीं कि सिनेमा की भाषा सबसे अलग और खास होती है, जिसे दुनिया भर के लोग समझते हैं. उनका ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया. उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बात की और सहज दिखाई दीं.

रेड कार्पेट पर शेयर की पर्सनल बातें

रेड कार्पेट पर बातचीत के दौरान आलिया ने फिल्मों के प्रति अपने प्यार के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें कैमरे के सामने रहना बहुत अच्छा लगता है और एक्टिंग उनके लिए एक आशीर्वाद जैसा है. साथ ही उन्होंने अपनी बेटी राहा का भी जिक्र किया. आलिया ने बताया कि इस समय उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी बेटी है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब वो अपनी छोटी बेटी को बढ़ते और कभी-कभी उनके गानों पर नाचते देखती हैं, तो उन्हें वही जिंदगी का असली सुख लगता है.

सोशल मीडिया पर सराहना

आलिया के भाषण और सादगी भरे व्यवहार की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने बिना किसी बनावट के बहुत अच्छा प्रस्तुतीकरण किया. कुछ ने ये भी लिखा कि उनका कॉन्फिडेंस और सहजता साफ नजर आ रही थी. कई फैंस को ये बात भी अच्छी लगी कि वो अक्सर अपनी बेटी का जिक्र करती हैं, जिससे उनकी पारिवारिक जुड़ाव झलकता है.

आने वाली फिल्में

काम की बात करें तो आलिया जल्द ही फिल्म Love & War में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी होंगे. इसके अलावा उनके पास यशराज फिल्म्स की फिल्म Alpha भी है, जिसमें वो एक्ट्रेस सरवरी के साथ दिखाई देंगी. BAFTA के मंच पर उनकी उपस्थिति ने ये दिखाया कि भारतीय कलाकार अब वैश्विक मंचों पर भी अपनी पहचान मजबूती से बना रहे हैं.