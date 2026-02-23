Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video

Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video

Alia Bhatt BAFTA 2026: आलिया भट्ट ने 79वें British Academy Film Awards में प्रेजेंटर बनकर डेब्यू किया. Gucci गाउन और कॉन्फिडेंट स्पीच देख लोगों ने उनकी काफी तारीफ की. जल्द ही वो Love & War व Alpha में नजर आएंगी.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 23, 2026 3:37:00 PM IST

Alia Bhatt BAFTA debut
Alia Bhatt BAFTA debut


Alia Bhatt BAFTA 2026: 22 फरवरी को भारतीय फिल्म जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 79वें British Academy Film Awards (BAFTA) के मंच पर बतौर प्रेजेंटर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. ये उनके लिए एक खास मौका था, क्योंकि पहली बार उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय समारोह में पुरस्कार प्रस्तुत किया.

You Might Be Interested In

इस अवसर पर उन्होंने सिल्वर रंग का खूबसूरत गाउन पहना था, जिसे फैशन ब्रांड Gucci ने डिजाइन किया था. उनके पूरे लुक की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई। हालांकि, केवल उनका पहनावा ही नहीं, बल्कि मंच पर दी गई उनकी एक छोटी-सी स्पीच भी लोगों को बहुत पसंद आई.

मंच पर कॉन्फिडेंस भरा अंदाज

समारोह के दौरान एक्टर और होस्ट ऐलन क्यूमिंग ने आलिया का परिचय बड़े सम्मान के साथ कराया. उन्होंने कहा कि आलिया एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सफल बिजनेसवुमन भी हैं.

You Might Be Interested In

मंच पर आते ही आलिया ने नमस्कार कहकर सभी का अभिवादन किया. उन्होंने हिंदी में कहा कि अगला पुरस्कार ऐसी फिल्म के लिए है जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है. इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में समझाया कि वो सिर्फ ये बताना चाह रही थीं कि सिनेमा की भाषा सबसे अलग और खास होती है, जिसे दुनिया भर के लोग समझते हैं. उनका ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया. उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बात की और सहज दिखाई दीं.

 रेड कार्पेट पर शेयर की पर्सनल बातें

रेड कार्पेट पर बातचीत के दौरान आलिया ने फिल्मों के प्रति अपने प्यार के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें कैमरे के सामने रहना बहुत अच्छा लगता है और एक्टिंग उनके लिए एक आशीर्वाद जैसा है. साथ ही उन्होंने अपनी बेटी राहा का भी जिक्र किया. आलिया ने बताया कि इस समय उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी बेटी है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब वो अपनी छोटी बेटी को बढ़ते और कभी-कभी उनके गानों पर नाचते देखती हैं, तो उन्हें वही जिंदगी का असली सुख लगता है.

Alia’s interview at BAFTA’S red carpet
by u/retrochips in BollyBlindsNGossip

 सोशल मीडिया पर सराहना

आलिया के भाषण और सादगी भरे व्यवहार की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने बिना किसी बनावट के बहुत अच्छा प्रस्तुतीकरण किया. कुछ ने ये भी लिखा कि उनका कॉन्फिडेंस और सहजता साफ नजर आ रही थी. कई फैंस को ये बात भी अच्छी लगी कि वो अक्सर अपनी बेटी का जिक्र करती हैं, जिससे उनकी पारिवारिक जुड़ाव झलकता है.

 आने वाली फिल्में

काम की बात करें तो आलिया जल्द ही फिल्म Love & War में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी होंगे. इसके अलावा उनके पास यशराज फिल्म्स की फिल्म Alpha भी है, जिसमें वो एक्ट्रेस सरवरी के साथ दिखाई देंगी. BAFTA के मंच पर उनकी उपस्थिति ने ये दिखाया कि भारतीय कलाकार अब वैश्विक मंचों पर भी अपनी पहचान मजबूती से बना रहे हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Alia Bhatt BAFTAAlia Bhatt BAFTA 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें...

February 23, 2026

ब्लोटिंग से चाहते हैं छुटकारा? किचन में रखी ये चीजें...

February 23, 2026

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026
Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video
Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video
Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video
Alia Bhatt BAFTA 2026: कौन है आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन, BAFTA 2026 में एक्ट्रेस ने किया खुलासा, वायरल हुआ बयान: Video