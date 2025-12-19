Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना

‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना

Akshaye Khanna Praised Aishwarya Rai's Beauty: अक्षय खन्ना का पुराना इंटरव्यू फिर वायरल है, जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की सराहना की. साथ ही उनकी हालिया फिल्म धुरंधर को भी दर्शकों से तारीफ मिल रही है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 19, 2025 11:43:39 AM IST

akshaye khanna aishwarya rai
akshaye khanna aishwarya rai


Akshaye Khanna Praised Aishwarya Rai’s Beauty: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से देखा जा रहा है. इस वीडियो में वो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की खुलकर तारीफ करते नजर आते हैं. ये क्लिप कई साल पहले के एक इंटरव्यू की है, लेकिन आज भी लोगों का ध्यान खींच रही है.

You Might Be Interested In

ये बातचीत कॉफी विद करण शो के दौरान हुई थी. शो में करण जौहर ने अक्षय खन्ना से सवाल किया कि बॉलीवुड की सबसे आकर्षक महिला कौन है. अक्षय ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया ऐश्वर्या राय. उन्होंने कहा कि जब भी वो उनसे मिलते हैं, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है.

मजाकिया अंदाज में कही बात

अक्षय खन्ना ने हंसते हुए ये भी कहा कि ऐश्वर्या की खूबसूरती पुरुषों के लिए थोड़ी शर्मिंदा करने वाली होती है, क्योंकि लोग बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं. इस पर शो में मौजूद सोनाक्षी सिन्हा ने भी सहमति जताई. उन्होंने कहा कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी ऐश्वर्या को देखकर नजरें नहीं हटा पातीं.

You Might Be Interested In

साथ काम करने का एक्सपीरिएंस

एक दूसरे इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या के साथ फिल्मों आ अब लौट चलें और ताल में काम करने के एक्सपीरिएंस के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बेहद खूबसूरत इंसान हैं. वो हमेशा खुश रहती हैं और काम को लेकर गंभीर रहती हैं. अक्षय ने ताल में उनके अभिनय की खास तारीफ भी की.

अक्षय खन्ना का मौजूदा काम

इन दिनों अक्षय खन्ना अपनी हालिया फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं. ये एक जासूसी कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसे लोगों और समीक्षकों दोनों से सराहना मिल रही है. फिल्म में अक्षय का किरदार शांत लेकिन असरदार बताया जा रहा है.

धुरंधर में उनकी एक्टिंग को देखकर कई लोग मान रहे हैं कि अक्षय खन्ना एक बार फिर मजबूत वापसी कर चुके हैं. उनकी सधी हुई अदाकारी और किरदार की गहराई ने ये साबित किया है कि वो आज भी हिंदी सिनेमा के भरोसेमंद अभिनेताओं में गिने जाते हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Aishwarya RaiAishwarya Rai beautyakshaye khannaAkshaye Khanna interview
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025
‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना
‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना
‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना
‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना