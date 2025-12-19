‘नजरें हटाना मुश्किल…’, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय खन्ना

Akshaye Khanna Praised Aishwarya Rai’s Beauty: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से देखा जा रहा है. इस वीडियो में वो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती की खुलकर तारीफ करते नजर आते हैं. ये क्लिप कई साल पहले के एक इंटरव्यू की है, लेकिन आज भी लोगों का ध्यान खींच रही है.

ये बातचीत कॉफी विद करण शो के दौरान हुई थी. शो में करण जौहर ने अक्षय खन्ना से सवाल किया कि बॉलीवुड की सबसे आकर्षक महिला कौन है. अक्षय ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया ऐश्वर्या राय. उन्होंने कहा कि जब भी वो उनसे मिलते हैं, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है.

मजाकिया अंदाज में कही बात

अक्षय खन्ना ने हंसते हुए ये भी कहा कि ऐश्वर्या की खूबसूरती पुरुषों के लिए थोड़ी शर्मिंदा करने वाली होती है, क्योंकि लोग बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं. इस पर शो में मौजूद सोनाक्षी सिन्हा ने भी सहमति जताई. उन्होंने कहा कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी ऐश्वर्या को देखकर नजरें नहीं हटा पातीं.

साथ काम करने का एक्सपीरिएंस

एक दूसरे इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या के साथ फिल्मों आ अब लौट चलें और ताल में काम करने के एक्सपीरिएंस के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बेहद खूबसूरत इंसान हैं. वो हमेशा खुश रहती हैं और काम को लेकर गंभीर रहती हैं. अक्षय ने ताल में उनके अभिनय की खास तारीफ भी की.

अक्षय खन्ना का मौजूदा काम

इन दिनों अक्षय खन्ना अपनी हालिया फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं. ये एक जासूसी कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसे लोगों और समीक्षकों दोनों से सराहना मिल रही है. फिल्म में अक्षय का किरदार शांत लेकिन असरदार बताया जा रहा है.

धुरंधर में उनकी एक्टिंग को देखकर कई लोग मान रहे हैं कि अक्षय खन्ना एक बार फिर मजबूत वापसी कर चुके हैं. उनकी सधी हुई अदाकारी और किरदार की गहराई ने ये साबित किया है कि वो आज भी हिंदी सिनेमा के भरोसेमंद अभिनेताओं में गिने जाते हैं.