Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!

बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!

अक्षय खन्ना ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स भी नहीं कर पाए! SRK के बाद ₹2000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाले बने दूसरे एक्टर, पर कैसे?

By: Shivani Singh | Published: January 4, 2026 8:08:12 PM IST

बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!


भले ही अक्षय खन्ना फिल्मों की कास्ट लिस्ट में लीड एक्टर के तौर पर नज़र न आए हों, लेकिन साल 2025 पूरी तरह से उन्हीं के नाम रहा. बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के दबदबे वाले इस साल में अक्षय एक ऐसे प्रभावशाली किरदार के रूप में उभरे, जिसने बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदल दिए. वह शाहरुख खान के बाद एकमात्र ऐसे भारतीय अभिनेता बन गए हैं, जिनकी फिल्मों ने एक ही कैलेंडर वर्ष में दुनिया भर में ₹2,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है.

You Might Be Interested In

खास बात यह है कि यह कीर्तिमान उन्होंने बतौर ‘हीरो’ नहीं, बल्कि दो बड़ी फिल्मों में निभाए गए दमदार विलेन के किरदारों के दम पर हासिल किया है.

2025 की वो दो फ़िल्में जिन्होंने मचाया धमाल

अक्षय खन्ना के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘छावा’ से हुई. विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म में अक्षय ने मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार को जीवंत कर दिया. जनवरी 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर ₹809 करोड़ की कमाई की और महीनों तक साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी रही. समीक्षकों ने माना कि अक्षय के ‘संयमित और खौफनाक’ अभिनय ने इस ऐतिहासिक ड्रामा को एक अलग ऊंचाई पर पहुँचा दिया.

You Might Be Interested In

अगर ‘छावा’ ने सफलता की नींव रखी, तो दिसंबर में आई ‘धुरंधर’ ने अक्षय की बादशाहत पर मुहर लगा दी. आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज थे, लेकिन गैंगस्टर रहमान डकैत के रूप में अक्षय खन्ना ने पूरी महफिल लूट ली. बेहतरीन ‘वर्ड ऑफ माउथ’ की बदौलत यह 2025 की सबसे सफल हिंदी फिल्म बन गई है. अब तक इसने ₹1,167 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.

एक विशिष्ट क्लब में एंट्री

इस उपलब्धि के साथ अक्षय खन्ना अब एक ऐसे क्लब में शामिल हो गए हैं जहाँ उनके अलावा सिर्फ शाहरुख खान का नाम दर्ज है. शाहरुख ने 2023 में ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ के जरिए ₹2,685 करोड़ की कुल कमाई की थी. हालांकि आमिर खान की ‘दंगल’ ने ₹2,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ था, लेकिन वह कमाई दो सालों में बंटी हुई थी. प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे भी ₹1,700 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचे हैं, लेकिन अक्षय ने एक ही साल में ₹2,000 करोड़ पार कर सबको चौंका दिया है.

You Might Be Interested In
Tags: 2000 Crore Clubakshaye khannaBollywood Records 2025Chhava MovieDhurandhar box officehome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!
बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!
बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!
बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!