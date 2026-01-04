बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!

भले ही अक्षय खन्ना फिल्मों की कास्ट लिस्ट में लीड एक्टर के तौर पर नज़र न आए हों, लेकिन साल 2025 पूरी तरह से उन्हीं के नाम रहा. बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के दबदबे वाले इस साल में अक्षय एक ऐसे प्रभावशाली किरदार के रूप में उभरे, जिसने बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदल दिए. वह शाहरुख खान के बाद एकमात्र ऐसे भारतीय अभिनेता बन गए हैं, जिनकी फिल्मों ने एक ही कैलेंडर वर्ष में दुनिया भर में ₹2,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है.

खास बात यह है कि यह कीर्तिमान उन्होंने बतौर ‘हीरो’ नहीं, बल्कि दो बड़ी फिल्मों में निभाए गए दमदार विलेन के किरदारों के दम पर हासिल किया है.

2025 की वो दो फ़िल्में जिन्होंने मचाया धमाल

अक्षय खन्ना के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘छावा’ से हुई. विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म में अक्षय ने मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार को जीवंत कर दिया. जनवरी 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर ₹809 करोड़ की कमाई की और महीनों तक साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी रही. समीक्षकों ने माना कि अक्षय के ‘संयमित और खौफनाक’ अभिनय ने इस ऐतिहासिक ड्रामा को एक अलग ऊंचाई पर पहुँचा दिया.

अगर ‘छावा’ ने सफलता की नींव रखी, तो दिसंबर में आई ‘धुरंधर’ ने अक्षय की बादशाहत पर मुहर लगा दी. आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज थे, लेकिन गैंगस्टर रहमान डकैत के रूप में अक्षय खन्ना ने पूरी महफिल लूट ली. बेहतरीन ‘वर्ड ऑफ माउथ’ की बदौलत यह 2025 की सबसे सफल हिंदी फिल्म बन गई है. अब तक इसने ₹1,167 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.

एक विशिष्ट क्लब में एंट्री

इस उपलब्धि के साथ अक्षय खन्ना अब एक ऐसे क्लब में शामिल हो गए हैं जहाँ उनके अलावा सिर्फ शाहरुख खान का नाम दर्ज है. शाहरुख ने 2023 में ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ के जरिए ₹2,685 करोड़ की कुल कमाई की थी. हालांकि आमिर खान की ‘दंगल’ ने ₹2,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ था, लेकिन वह कमाई दो सालों में बंटी हुई थी. प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे भी ₹1,700 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचे हैं, लेकिन अक्षय ने एक ही साल में ₹2,000 करोड़ पार कर सबको चौंका दिया है.