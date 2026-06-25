मैं उन्हें बस देखती रह गई…104 डिग्री बुखार में कैमरे के सामने थिरकते रहे अक्षय कुमार, अक्षरा सिंह ने सुनाया किस्सा

Welcome To The Jungle: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिटनेस और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने उनके समर्पण को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. अक्षरा के मुताबिक, फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के भोजपुरी डांस नंबर की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार 103 से 104 डिग्री बुखार से पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ शूटिंग पूरी की.

भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षय कुमार की एंट्री

फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में अक्षय कुमार पहली बार भोजपुरी अंदाज में नजर आने वाले हैं. फिल्म के एक खास डांस नंबर में उन्होंने भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर की है. रिलीज से पहले ही यह गाना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

अक्षरा सिंह ने बताया शूटिंग का अनुभव

एजेंसी एएनआई से बातचीत में अक्षरा सिंह ने कहा कि शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार की हालत देखकर वह हैरान रह गई थीं. उन्होंने बताया कि एक्टर को 103-104 डिग्री तक बुखार था, लेकिन इसके बावजूद वह पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे. अक्षरा के मुताबिक, उस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अक्षय अपने काम और कला से कितना प्यार करते हैं. उन्होंने कहा कि अक्षय बेहद जिम्मेदार और समर्पित कलाकार हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को प्राथमिकता देते हैं.

जब आया फिल्म का ऑफर

अक्षरा सिंह ने यह भी बताया कि जब उन्हें इस गाने का ऑफर मिला तो शुरुआत में उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले अहमद खान के प्रोडक्शन हाउस से फोन आया था. बाद में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने भी उनसे बात की और गाने के बारे में जानकारी दी. अक्षरा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने गणेश आचार्य और अक्षय कुमार का नाम सुना, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गईं. उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा अनुभव था.

फिल्म में दिखेगा भोजपुरी अंदाज

फिल्म के प्रोमो में एक मजेदार सीन दिखाया गया है, जहां एक डायरेक्टर किसी हीरो की तलाश कर रहा होता है. इस दौरान परेश रावल अक्षय कुमार का परिचय देते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “टॉप का हीरो जो अब फ्लॉप है, आइटम बॉय बनकर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रहा है. इसके बाद अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह रंग-बिरंगे सेट पर भोजपुरी गाने ‘घिस-घिस’ पर जबरदस्त डांस करते नजर आते हैं. गाने की एनर्जी, एक्सप्रेशन और देसी अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

स्टार्स से सजी है फिल्म

वेलकम टू द जंगल एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी और आफताब शिवदासानी समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और दर्शकों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है.