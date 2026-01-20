Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > अक्षय कुमार बाल-बाल बचे! ऑटो से भिड़ी एस्कॉर्ट कार, ट्विंकल खन्ना भी थीं मौजूद-VIDEO

Akshay Kumar Car Accident: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी के साथ सोमवार रात मुंबई के जुहू इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है. दरअसल, उनकी काफिले की गाड़ी को एक मर्सिडीज कार से टक्कर के बाद एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी.

By: Heena Khan | Published: January 20, 2026 7:35:42 AM IST

Akshay Kumar Car Accident: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी के साथ सोमवार रात मुंबई के जुहू इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है. दरअसल, उनकी काफिले की गाड़ी को एक मर्सिडीज कार से टक्कर के बाद एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी. एक्टर और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एक दूसरी कार में आगे थे, जिस पर हल्का असर हुआ और बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं. सूत्रों ने पुष्टि की कि यह हादसा रात करीब 9 बजे हुआ, जिसमें मर्सिडीज ने स्पीड बढ़ाई और ऑटो रिक्शा से टकरा गई, जो आगे जाकर अक्षय की काफिले की कार, एक इनोवा से टकरा गई.

बाल-बाल बची जान 

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है. ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर को मेडिकल हेल्प के लिए ले जाया गया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है. अक्षय की टीम ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. घटना के बारे में और डिटेल्स का इंतजार है. वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय, प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म हैवान में सैफ अली खान और सैयामी खेर के साथ नज़र आएंगे. KVN प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और खबरों के मुताबिक, इसे 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज़ करने का प्लान है.

शो होस्ट करेंगे अक्षय 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  एक्टर शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया’ को भी होस्ट करेंगे. ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ का इंडिया एडिशन दुनिया भर में पॉपुलर गेम शो फॉर्मेट का एक और विस्तार है. अक्षय कुमार के होस्ट होने से, उम्मीद है कि यह शो पुराने फैंस के साथ-साथ नए दर्शकों को भी आकर्षित करेगा, जिसमें स्टार की कॉमिक विरासत और शब्दों पर आधारित चुनौतियों की लगातार अपील दोनों का फायदा उठाया जाएगा.अक्षय की आखिरी थिएट्रिकल रिलीज़ सुभाष कपूर की जॉली एलएलबी 3 थी, जिसमें हुमा कुरैशी, अरशद वारसी, अमृता राव, गजराज राव, राम कपूर, सौरभ शुक्ला, शिल्पा शुक्ला, सीमा बिस्वास और अन्य कलाकार अहम किरदारों में थे.

