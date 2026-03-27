Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सालों बाद साथ दिखे अक्षय-शिल्पा, दोनों ने लगाए खूब ठहाके, सोशल मीडिया पर छाया ये खास वीडियो

सालों बाद साथ दिखे अक्षय-शिल्पा, दोनों ने लगाए खूब ठहाके, सोशल मीडिया पर छाया ये खास वीडियो

Viral Video: शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार अवॉर्ड फंक्शन में एक बार फिर साथ नजर आए. दोनों की बातचीत और हंसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: March 27, 2026 1:33:00 PM IST

शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार अवॉर्ड फंक्शन में एक बार फिर साथ नजर आए. दोनों की बातचीत और हंसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार अवॉर्ड फंक्शन में एक बार फिर साथ नजर आए. दोनों की बातचीत और हंसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.


Viral Video: बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी 90 के दशक की हिट जोड़ी में से एक थी. दोनों अपने अफेयर को लेकर उस दौरान खूब सुर्खियों में रहे थे. पिछले साल एक अवॉर्ड शो के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने अपने मशहूर गाने चुरा के दिल मेरा एक साथ डांस किया. अब इस साल एक बार फिर दोनों एक साथ अवॉर्ड शो में नजर आए. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 

You Might Be Interested In

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी

वीडियो में अक्षय और शिल्पा एक-दूसरे से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों साथ भी किसी बात पर हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं. वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ‘ऐसा महसूस हो रहा जैसे हम 90 के दशक में वापस चल गए हैं.’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि ‘वे दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.’ एक और यूजर ने लिखा कि ‘उन्हें साथ में एक फिल्म जरूर करनी चाहिए. आजकल 50 साल की एक्ट्रेसेस भी अच्छी और फिट रहती है. इन पुराने स्टार्स को 90 के दशक के एक्ट्रेसेस के साथ फिल्म करनी चाहिए. इससे खूब चर्चा होगा और सभी प्रतिभाशाली भी हैं और कास्टिंग भी अच्छी लगेगी. आजकल कोई युवा एक्ट्रेसेस की परवाह नहीं करता, शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाता है. ये पुराने एक्टर अभी भी अपनी आधी उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस क्यों कर रहे हैं?’

अक्षय कुमार-शिल्पा शेट्टी की फिल्में

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. फिल्म ‘इंसाफ’, ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’, ‘जानवर’ और ‘धड़कन’ जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था. उनके फैंस दोनों को एक बार फिर साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अक्षय फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में रवीना टंडन के साथ एक बार फिर नजर आने वाले हैं. यह फिल्म 26 जून, 2026 को रिलीज होने वाली है.

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों 

‘वेलकम टू द जंगल’ के अलावा अक्षय ‘भूत बंगला’, ‘हैवान’ और ‘गोलमाल 5’ में नजर आने वाले हैं. फिल्म ‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है. हालांकि ‘धुरंधर 2’ की बॉक्स ऑफिस पर धूम के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हो सकती है. फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आया है. 

You Might Be Interested In
Tags: Akshay Kumarakshay kumar shilpa shetty videoshilpa shetty
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पपीता खाने से पेट को मिलते हैं कई फायदे; जानें...

March 27, 2026

भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना?

March 27, 2026

ब्लूबेरी से फिटनेस, इम्युनिटी और ग्लोइंग स्किन पाएं

March 26, 2026

ईरान भारत से किन चीजों को खरीदता है?

March 26, 2026

दिल से लेकर दिमाग तक रहता है स्वस्थ, जानें बादाम...

March 25, 2026

कीवी केवल फल नहीं, कई बीमारियों की है दवाई

March 25, 2026
सालों बाद साथ दिखे अक्षय-शिल्पा, दोनों ने लगाए खूब ठहाके, सोशल मीडिया पर छाया ये खास वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सालों बाद साथ दिखे अक्षय-शिल्पा, दोनों ने लगाए खूब ठहाके, सोशल मीडिया पर छाया ये खास वीडियो
सालों बाद साथ दिखे अक्षय-शिल्पा, दोनों ने लगाए खूब ठहाके, सोशल मीडिया पर छाया ये खास वीडियो
सालों बाद साथ दिखे अक्षय-शिल्पा, दोनों ने लगाए खूब ठहाके, सोशल मीडिया पर छाया ये खास वीडियो
सालों बाद साथ दिखे अक्षय-शिल्पा, दोनों ने लगाए खूब ठहाके, सोशल मीडिया पर छाया ये खास वीडियो