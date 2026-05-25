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Welcome To The Jungle को मिला भोजपुरी ट्विस्ट, अक्षय-अक्षरा की जोड़ी ने मचाया तहलका; Ghis-Ghis पर थिरकने को तैयार फैंस

Welcome To The Jungle: ‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना ‘घिस घिस घिस’ रिलीज हो चुका है. इस गाने में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अक्षरा सिंह धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 25, 2026 2:18:35 PM IST

Ghis-Ghis पर थिरकने को तैयार फैंस
Ghis-Ghis पर थिरकने को तैयार फैंस


Welcome To The Jungle: बॉलीवुड फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म शुरूआत से ही चर्चा का विषय रही है. वहीं अब इस फिल्म का नया गाना ‘घिस घिस घिस’ रिलीज कर दिया है. यह गाना बॉलीवुड फिल्म में भोजपुरी तड़का लगाने वाला है. साथ ही यह सोशल मीडिया रील्स पर छाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है. 

अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह का तहलका 

इस गाने में अक्षय कुमार और भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की सुपरहिट जोड़ी और केमिस्ट्री कमाल की लग रही है. जबरदस्त  हुक स्टेप्स के साथ ‘घिस घिस घिस’दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस गाने में अक्षय कुमार एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनके कुल स्टेप्स एक बार फिर से छा गए हैं. 

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गाने को लेकर जरूरी जानकारी 

‘घिस घिस घिस’विक्रम मोंट्रोस द्वारा कंपोज किया गया है. इस गाने में देसी स्वैग और हाई एनर्जी देखने को मिलने वाली है. विक्रम मोंट्रोस और सुप्रिया पाठक की आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया है. यह गाना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. ‘घिस घिस घिस’का फुल म्यूजिक वीडियो टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. वहीं ये गाना अब सभी प्रमुख ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रहा है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?

‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म के निर्माता फिरोज़ ए. नाडियाडवाला हैं. वहीं राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने इसे प्रोड्यूस किया है. 

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Tags: Akshay Kumarakshra singhwelcome to the jungle
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