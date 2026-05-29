UP-Bihar में छाया Akshay Kumar और अक्षरा सिंह का नया गाना, ‘घिस-घिस’ ने इंटरनेट पर लगाई आग; भावुक हुईं एक्ट्रेस

Akshay Kumar-Akshara Singh New Song: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक बार फिर से कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल’ से सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं. यह फिल्म जून में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. लेकिन रिलीज से पहले फिल्म के एक गाने ने पूरे इंटरनेट पर धूम मचा दी है. ‘घिस-घिस-घिस’ Youtube पर काफी ट्रेंड कर रहा है. इस गाने में अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी नजर आ रही हैं.

अक्षरा सिंह-अक्षय कुमार गाना हुआ सुपरहिट

अक्षरा सिंह-अक्षय कुमार का भोजपुरी गाना ‘घिस-घिस-घिस’ रिलीज के चार दिन में ही धमाल मचा दिया है. यह गाना फिलाहल यूट्यूब पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहा है. इस गाने को 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इंस्टाग्राम पर इस गाने पर रिल्स बनाई जा रही है. गाना पूरी तरह से सूपरहिट और वायरल हो चुका है.

क्या बोलीं अक्षरा सिंह?

अक्षरा सिंह ने इस सफलता से खुश होकर अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि ‘गाना अब सिर्फ हमारा नहीं रहा…पूरा यूपी, बिहार, झारखंड और अब धीरे-धीरे पूरा भारत इस वाइब पर झूम रहा है. दिल से धन्यावाद, लेकिन अभी रुकना नहीं है. अब बारी है इसे 1 तक पहुंचाने की.

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अक्षरा के लिए अक्षय कुमार ने लिया था स्टैंड

बता दें कि, हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने कहा था कि जब वह इस गाने को पहले दिन शूट करने वाली थीं, तो उन्हें घाघरा-चोली पहनने के लिए कहा गया था. क्योंकि लोगों की सोच है कि भोजपुरी एक्ट्रेस केवल वही पहनती हैं. लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस ने ये सुना, उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं आया. अक्षय दूर से सब देख और सुन रहे थे. वह पास आए और उन्होंने सामने वाले से सीधे कह दिया कि एक्ट्रेस जिन कपड़ों में ओके होगी, वह वही पहनेंगी.

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