Aishwarya Rai Cannes 2026: अब लौटेगी रेड कार्पेट पर रौनक! जब खूबसूरत जोड़े में नजर आएंगी ऐश्वर्या राय; जानें कब होंगी शामिल

Aishwarya Rai Cannes 2026: ऐश्वर्या राय बच्चन ने भारतीय सेलेब्रिटीज़ के लिए Cannes फ़िल्म फ़ेस्टिवल तक पहुँचने का रास्ता बनाया है. सालों से, वो नियमित रूप से इसमें शामिल होती रही हैं, और इस वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा और फ़ैशन का प्रतिनिधित्व करती हैं. इस साल, वो अभी तक रेड कार्पेट पर नहीं चली हैं. Cannes फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2026 में ऐश्वर्या के शामिल न होने की अफ़वाहों के बीच, एक नई जानकारी सामने आई है. जो फ़ैन्स पूर्व मिस वर्ल्ड की गैर-मौजूदगी से निराश थे, वे जल्द ही फ़्रेंच रिवेरा में उनके आने की उम्मीद कर सकते हैं. Cannes फ़िल्म फ़ेस्टिवल का 79वाँ संस्करण 12 मई को शुरू हुआ और 23 मई को समाप्त होगा.

ऐश्वर्या राय बच्चन Cannes 2026 में शामिल होंगी

MoneyControl की रिपोर्ट के अनुसार, ऐश्वर्या Cannes फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगी. कुछ अज्ञात कारणों से, वो इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए फ़्रांस की यात्रा नहीं कर सकीं. कई भारतीयों के लिए, Cannes का मतलब ऐश्वर्या ही है. 2002 में, अभिनेत्री ने शाहरुख़ ख़ान और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ फ़िल्म ‘देवदास’ के प्रीमियर के दौरान अपना डेब्यू किया था. उनकी मशहूर पीली साड़ी वाला लुक आज भी लोगों का पसंदीदा बना हुआ है, यहाँ तक कि बॉलीवुड के अंदरूनी लोगों में भी, जिनमें आलिया भट्ट भी शामिल हैं.

PM Modi with Meloni: रोम में फिर बना Melody Moment! मेलोनी और मोदी की मुलाकात ने बटोरी सुर्खियां

ऐश्वर्या राय बच्चन के Cannes के लोकप्रिय लुक्स

तब से, ऐश्वर्या नियमित रूप से रेड कार्पेट पर चलती रही हैं और बाद में, जब वह एक ब्यूटी ब्रांड से जुड़ीं, तो वह उस कंपनी की एम्बेसडर के तौर पर Cannes में शामिल होती रही हैं. सिनेमा के अलावा, उन्होंने अपने कुछ शानदार लुक्स से फ़ैशन को एक नए मुकाम पर पहुँचाया है, जिन्होंने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी. इनमें से एक था 2017 में उनका सिंड्रेला-ब्लू रंग का माइकल सिंको गाउन, जिसके बाद 2018 में तितली से प्रेरित उनका यादगार गाउन आया.