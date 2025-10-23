Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > चुपचाप सहती रहीं, कुछ नहीं कहा-सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या की ऐसी थी हालत, अब हुआ खुलासा

सलमान खान और ऐश्वर्या राय 2002 के आसपास रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर इनका रिश्ता काफी खराब मोड़ पर आकर खत्म हुआ था.

By: Kavita Rajput | Published: October 23, 2025 3:24:45 PM IST

Aishwarya Rai Salman Khan Breakup: एड गुरु प्रह्लाद कक्कड़ ने ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और सलमान खान (Salman Khan) के ब्रेकअप पर बात की है. सलमान और ऐश्वर्या 2002 के आसपास रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर इनका रिश्ता काफी खराब मोड़ पर आकर खत्म हुआ था. प्रह्लाद ने कहा कि ऐश्वर्या ने इस खराब रिश्ते के बारे में कुछ भी न कहकर अपनी डिग्निटी बचाई थी. 

प्रह्लाद ने एक इंटरव्यू में कहा, ऐश्वर्या बेहद प्राइवेट पर्सन हैं, वह जल्दी किसी के सामने ओपन नहीं होती हैं. उनके दोस्त और करीबी बेहद कम हैं जिनपर वो भरोसा करती हैं. सिर्फ चुनिंदा लोगों से ही वह अपने दिल की बात शेयर करती हैं वरना वह बेहद प्राइवेट रहना पसंद करती हैं. मीडिया अगर किसी तक पहुंच नहीं पाता है तो वो उसके बारे में भला-बुरा कहने लगता है. 

सलमान से ब्रेकअप पर एक शब्द नहीं कहा
कक्कड़ बोले, सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने एक शब्द तक नहीं कहा, चुपचाप सहती रहीं, क्योंकि यह उनकी डिग्निटी थी. उन्हें लाइफ में बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई थी कि उनकी ख़ामोशी ही उनकी डिग्निटी और ताकत है. यही बात मीडिया को खटक गई. वह ऐश्वर्या को लगातार नीचा दिखने की कोशिश करती रही.एक समय ऐसा आ गया था जब ऐश्वर्या को मीडिया से कहना पड़ा था, बहुत हुआ! आपको जो चाहिए मैं आपको देती हूं. उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा. प्रह्लाद ने सलमान खान को डिफिकल्ट एक्टर कहा जिन्हें कई सारे इश्यूज हैं. 

सलमान के बिहेवियर से परेशान थीं ऐश्वर्या
बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में प्रह्लाद कक्कड़ ने खुलासा किया था कि सलमान ऐश्वर्या को फिजिकली काफी नुकसान पहुंचाते थे. वह उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां ऐश्वर्या रहती थीं और सलमान वहां पर अक्सर सीन क्रिएट करते थे. दीवार पर सिर पीटते थे. जब ऐश्वर्या का सलमान से रिश्ता खत्म हुआ तो उनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली थी. बता दें कि ऐश्वर्या और सलमान 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर करीब आए थे और 2002 में इनका ब्रेकअप हो गया था.
   

