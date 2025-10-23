आमिर संग ऐश्वर्या राय का वो 4 सेकंड का ऐड, जिसके बाद डायरेक्टर को आए 5000 कॉल

Aishwarya Rai 1993 Commercial: बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकाराओं में से एक ऐश्वर्या राय ने 1997 में फिल्म ‘और प्यार हो गया’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. लेकिन बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर कदम रखने से पहले ही उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया था. 1990 के दशक में भारत में कई यादगार विज्ञापन बने, लेकिन उनमें से एक विज्ञापन खास बन गया. यह एक सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन था जिसमें ऐश्वर्या राय और आमिर खान नजर आए थे.

उस समय न तो आमिर खान बड़े स्टार थे और न ही ऐश्वर्या राय. आमिर खान केवल कुछ फिल्मों में ही नजर आए थे और ऐश्वर्या राय कॉलेज की छात्रा थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में विज्ञापन के लेजेंड प्रहलाद कक्कड़ ने याद किया कि कैसे ऐश्वर्या की केवल चार सेकंड की झलक ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और उनके करियर की शुरुआत कर दी.

ऐड के लिए ऐसी लड़की की तलाश थी

प्रहलाद ने बताया कि इस विज्ञापन के लिए सही चेहरे को ढूंढना आसान नहीं था. उन्हें ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सिर्फ चार सेकंड में ही दर्शकों का ध्यान खींच सके. उन्होंने कहा, “हम चाहते थे कि वह लड़की ऐसी हो जो चार सेकंड में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर मोड़ दे. और वही हुआ.”

विज्ञापन के रिलीज होने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया जबरदस्त थी. प्रहलाद ने बताया कि अगले ही दिन उन्हें लगभग 5000 कॉल्स आए जिसमें लोग पूछ रहे थे, “संजू कौन है? वह कहां से आई?”

ऐश्वर्या को देख मंत्रमुग्ध हो गए थे प्रहलाद

प्रहलाद को ऐश्वर्या राय की सबसे खास बात उनके नयन यानी आंखें लगीं. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ऐश्वर्या को देखा, तो उनके आंखों में पूरी दुनिया झलक रही थी. उनके मूड के हिसाब से आंखों का रंग बदलता था. कभी ग्रे, कभी ग्रीन, कभी ब्लू. यह चीज उन्हें बेहद आकर्षक लगी. उन्होंने ऐश्वर्या को मेकअप टेस्ट के लिए बुलाया और जैसे ही उनका लुक तैयार हुआ, प्रहलाद बस मंत्रमुग्ध हो गए.

ऐश की आखिरी फिल्म

आज ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. उन्हें आखिरी बार मणि रत्नम की महाकाव्य फिल्म ‘ponniyin Selvan II’ में देखा गया, जिसमें विक्रम, कार्थी, त्रिशा कृष्णन, सोभिता ढुलीपाला और जयाराम भी थे.