एक पल ने कैसे आराध्या को कर दिया वायरल, ऐश्वर्या राय ने खोला बेटी के कान्स स्टार बनने का सच!

ऐश्वर्या ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मातृत्व, आराध्या के साथ कान्स की यादों और महिलाओं की शक्ति पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वायरल पलों के पीछे बस एक मां-बेटी की सहज खुशियां थीं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 7, 2025 4:13:15 PM IST

Aishwarya Rai: रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गुरुवार को ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान इमोश्नल अंदाज में अपनी बेटी आराध्या, मदरहुड और कान्स फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी यादों पर बात की. उनके एक्सपीरिएंस में एक मां की ममता साफ झलकती है.

ऐश्वर्या ने बताया कि आराध्या बचपन से ही उनके साथ कान्स जाती रही है. इतने सालों में ये जगह उसके लिए किसी दूसरी जमीन नहीं, बल्कि जैसे घर का ही विस्तार बन गई है. वहां की हलचल, लोग और माहौल सब कुछ आराध्या अब पहचानने लगी है. ऐश्वर्या के अनुसार, लंबे समय से वहां जाते रहने के कारण वो काम और शैली को भी समझने लगी है.

 वायरल वीडियोज के पीछे की सच्चाई

हाल के सालों में ऐश्वर्या और आराध्या के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें वे होटल की गलियों में साथ चलते दिखाई दीं. इन पलों को कुछ लोगों ने समझा, लेकिन ऐश्वर्या ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं था. उनके अनुसार, ये बस एक मां और बेटी की खेल-खेल में बनी यादें थीं. ऐश्वर्या ने बताया कि वे भारत में ही उसके लिए छोटे-छोटे आउटफिट तैयार करवाती थीं, ताकि वो भी ‘ड्रेस-अप’ का आनंद ले सके. ये सब बिल्कुल सहज, घर जैसा माहौल था.

तस्वीरों के पीछे का सच

ऐश्वर्या ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कभी-कभी आराध्या उनकी तैयारियों के दौरान घुल-मिल जाती थी. वो हंसते हुए बोलीं कि रेड कार्पेट पर जाने से पहले टीम अपने काम में लगी होती थी और उसी बीच आराध्या उन्हें पुकारकर घूम-घूमकर दिखाती थी कि वो कैसी लग रही है.

एक बार ऐसा हुआ कि ऐश्वर्या तैयार होकर बाहर निकल रही थीं और आराध्या उनका हाथ पकड़े हुए थी. वो खुशी में घूमने लगी और बाहर तक आ गईं. ये बस हमारा निजी पल था, जो अनजाने में कैमरे में कैद हो गया, ऐश्वर्या ने कहा.

महिलाओं की शक्ति पर ऐश्वर्या के विचार

सेशन के दौरान ऐश्वर्या ने महिलाओं की ताकत और उनके जीवन के विभिन्न रूपों पर भी गहराई से बात की. उन्होंने कहा, स्त्रियां जन्म से मजबूत होती हैं. हमें अपनी हर भूमिका का आनंद लेना चाहिए और हर पल खुद का सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं हर परिस्थिति में ढल जाती हैं फिर चाहे वे बेटी हों, बहन, मां या पत्नी. जीवन की चुनौतियों को संभालना, आगे बढ़ना और संतुलन बनाना ये सब महिलाओं की सहज क्षमता का हिस्सा है.

Tags: Aaradhya Bachchanaishwarya aaradhyaCannes Film FestivalRed Sea Film Festival
