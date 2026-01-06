Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?

Dhurandhar News: धुरंधर ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹800 करोड़ नेट और दुनिया भर में ₹1200 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस कमाए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 6, 2026 10:33:42 PM IST

Dhurandhar ticket price
Dhurandhar ticket price


Dhurandhar Ticket Prices: धुरंधर हाल के समय की सबसे सफल बॉलीवुड फिल्मों में से एक रही है, और टिकट की कीमतों को देखते हुए यह सबसे महंगी फिल्मों में से एक भी है. फिल्म के 214 मिनट के रनटाइम के कारण, ज़्यादातर थिएटरों ने कम शो दिखाने के लिए टिकट की कीमतें बढ़ा दी थीं.

You Might Be Interested In

हालांकि, इससे हफ्तों तक स्क्रीन हाउसफुल होने से नहीं रुके. अब, जब एक महीने बाद फिल्म की कमाई धीमी हो रही है, तो इसके मेकर्स ने लिमिटेड टाइम ऑफर में टिकट की कीमतें कम कर दी हैं.

धुरंधर के टिकट की कीमतें में की गई कमी 

मंगलवार को, धुरंधर को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि धुरंधर के टिकट पूरे दिन ₹199 की फिक्स्ड रेट पर मिलेंगे. “इस धमाकेदार ऑफर को हाथ से जाने मत देना! धुरंधर के टिकट आज सिर्फ ₹199 से शुरू,” स्टूडियो ने ट्विटर (अब X) पर पोस्ट किया. एक प्रेस नोट में, फिल्म की टीम ने साफ किया कि टिकट का ऑफर सिर्फ कुछ सिनेमाघरों और शो पर लागू होगा.

You Might Be Interested In

मेकर्स और थिएटरों ने किया फैसला

पूरे भारत में धुरंधर के टिकट की औसत कीमत लगभग ₹250-260 है, इसलिए ज़्यादातर थिएटरों में यह लगभग ₹50 की छूट है. प्रीमियम स्क्रीन के लिए, छूट ज़्यादा होगी, लेकिन कई टियर-2 और टियर-3 सेंटर्स के लिए, यह न के बराबर होगी.

फिल्म के कलेक्शन में आई कमी

यह कीमत में कमी धुरंधर के दुनिया भर में कलेक्शन में पहली बड़ी गिरावट दर्ज करने के एक दिन बाद आई, और रिलीज़ के बाद पहली बार यह एक दिन में ग्लोबली ₹10 करोड़ ग्रॉस कमाने में नाकाम रही. सोमवार को, रणवीर सिंह-स्टारर फिल्म के कलेक्शन में भारत और विदेशों दोनों बाजारों में 60-65% की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, यह गिरावट 28 लगातार दिनों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद आई, जहां आदित्य धर की यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म थी.

धुरंधर के बारे में सब कुछ

धुरंधर ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹800 करोड़ नेट और दुनिया भर में ₹1200 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस कमाए हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त भी हैं. फिल्म का पार्ट 2 मार्च में रिलीज़ होगा.

AR Rahman Net Worth: लंदन से लेकर अमेरिका तक रेहमान के आलिशान बंगले! ऐसे ही नहीं कहलाते ‘भारत के सबसे अमीर म्यूज़िशियन’

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsdhurandharDhurandhar ticketranveer singhticket prices
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026

आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की...

January 6, 2026

ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल! आज ही डाइट में शामिल करें...

January 6, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की...

January 6, 2026

8 मॉर्निंग ड्रिंक्स जो गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं

January 6, 2026
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?