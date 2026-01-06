बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद धुरंधर के टिकट हुए सस्ते, अब फैंस सिर्फ इतनी कीमत पर देख पाएंगे फिल्म?

Dhurandhar Ticket Prices: धुरंधर हाल के समय की सबसे सफल बॉलीवुड फिल्मों में से एक रही है, और टिकट की कीमतों को देखते हुए यह सबसे महंगी फिल्मों में से एक भी है. फिल्म के 214 मिनट के रनटाइम के कारण, ज़्यादातर थिएटरों ने कम शो दिखाने के लिए टिकट की कीमतें बढ़ा दी थीं.

हालांकि, इससे हफ्तों तक स्क्रीन हाउसफुल होने से नहीं रुके. अब, जब एक महीने बाद फिल्म की कमाई धीमी हो रही है, तो इसके मेकर्स ने लिमिटेड टाइम ऑफर में टिकट की कीमतें कम कर दी हैं.

धुरंधर के टिकट की कीमतें में की गई कमी

मंगलवार को, धुरंधर को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि धुरंधर के टिकट पूरे दिन ₹199 की फिक्स्ड रेट पर मिलेंगे. “इस धमाकेदार ऑफर को हाथ से जाने मत देना! धुरंधर के टिकट आज सिर्फ ₹199 से शुरू,” स्टूडियो ने ट्विटर (अब X) पर पोस्ट किया. एक प्रेस नोट में, फिल्म की टीम ने साफ किया कि टिकट का ऑफर सिर्फ कुछ सिनेमाघरों और शो पर लागू होगा.

मेकर्स और थिएटरों ने किया फैसला

पूरे भारत में धुरंधर के टिकट की औसत कीमत लगभग ₹250-260 है, इसलिए ज़्यादातर थिएटरों में यह लगभग ₹50 की छूट है. प्रीमियम स्क्रीन के लिए, छूट ज़्यादा होगी, लेकिन कई टियर-2 और टियर-3 सेंटर्स के लिए, यह न के बराबर होगी.

फिल्म के कलेक्शन में आई कमी

यह कीमत में कमी धुरंधर के दुनिया भर में कलेक्शन में पहली बड़ी गिरावट दर्ज करने के एक दिन बाद आई, और रिलीज़ के बाद पहली बार यह एक दिन में ग्लोबली ₹10 करोड़ ग्रॉस कमाने में नाकाम रही. सोमवार को, रणवीर सिंह-स्टारर फिल्म के कलेक्शन में भारत और विदेशों दोनों बाजारों में 60-65% की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, यह गिरावट 28 लगातार दिनों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद आई, जहां आदित्य धर की यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म थी.

धुरंधर के बारे में सब कुछ

धुरंधर ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹800 करोड़ नेट और दुनिया भर में ₹1200 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस कमाए हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त भी हैं. फिल्म का पार्ट 2 मार्च में रिलीज़ होगा.

