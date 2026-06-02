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कंगना रनौत के बाद ये एक्ट्रेस करेंगी राजनीति में एंट्री? बताया मंसूबा, पिता रह चुके हैं बड़े मंत्री

बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत एक्टिंग के साथ ही राजनीति में भी काम कर रही हैं. उनकी एक्टिंग और राजनीति में उनका धाकड़ अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है. हालांकि अब एक और एक्ट्रेस राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं.

By: Deepika Pandey | Published: June 2, 2026 3:57:16 PM IST

कंगना के बाद ये एक्ट्रेस भी राजनीति में आना चाहती है.
कंगना के बाद ये एक्ट्रेस भी राजनीति में आना चाहती है.


Bhumi Pednekar in Politics: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं. वे राजनीति में धाकड़ बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं. वहीं अब भूमि पेडनेकर भी राजनीति में आने की प्लान बना रही हैं. उन्होंने हाल ही में राजनीति में आने की संभावनाओं पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि उनकी देश सेवा उनकी प्राथमिकता रही है. वे देश के लिए कुछ भी कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में उन्हें किसी बड़े लेवल पर काम करने का मौका मिला, तो वो इस बारे में जरूर सोचेंगी.

बता दें कि भूमि पेडनेकर NDTV मराठी के ‘मंच’ पर पहुंची थीं. वे महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित किए गए प्रोग्राम में शामिल हुई थीं. इस दौरान भूमि पेडनेकर से सवाल किया गया कि क्या वे राजनीति में आ सकती हैं?

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भूमि ने दिया दिलचस्प जवाब

भूमि ने इसका दिलचस्प जवाब दिया कि देश सेवा उनके खून में है. ये किसी भी रूप में आ सकता है. मैं अपनी फिल्मों के जरिए वो करने की लगातार कोशिश कर रही हूं. हालांकि अगर राजनीति में आने का मुझे मौका मिलता है और मैं उसके जरिए लोगों के लिए काम कर सकती हूं, तो मैं जरूर ये काम करना चाहूंगी. 

राजनीतिक परिवार से आती हैं भूमि

उन्होंने आगे कहा कि मेरी सोच काफी सरल है, मैं जितनी देश सेवा कर सकती हू, उतना करूंगी. मैं जो काम फिल्मों से अलग करती हूं, तब भी वही सोच रखती हूं. मैं तैयार हूं, चाहें वो सेवा किसी भी रूप में आए. बता दें कि भूमि पेडनेकर राजनीतिक परिवार से आती हैं. उनके पिता सतीश पेडनेकर महाराष्ट्र में गृह मंत्री और श्रम मंत्री रह चुके हैं. 

भूमि पेडनेकर का वर्कफ्रंट

भूमि पेडनेकर के वर्कफ्रंट की बात करें, तो बता दें कि वे जनवरी 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘दलदल’ में नजर आई थीं. कहा जा रहा है कि उन्होंने एक नई फिल्म भी साइन की है. इस फिल्म में वे एक वकील का किरदार निभाती नजर आएंगी.

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