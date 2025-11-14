Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > शादी की एक्सपायरी डेट…काजोल ने कही ऐसी बात तो अजय देवगन भी नहीं रहे पीछे, बोल बैठे कुछ ऐसा

काजोल के बाद अब उनके पति अजय देवगन (Ajay Devgn) का एक कमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में बदली प्यार की परिभाषा पर बात की है.

November 14, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल (Kajol) इन दिनों बेबाकी के चलते खबरों में बनी हुई हैं. हाल ही में उनका शादी पर किया हुआ एक कमेंट वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी की भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और इसमें रिन्युअल का ऑप्शन होना चाहिए ताकि रिश्ते में किसी को लंबे समय तक पछताते हुए जिंदगी न गुजारनी पड़े. काजोल के बाद अब उनके पति अजय देवगन (Ajay Devgn) का एक कमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में बदली प्यार की परिभाषा पर बात की है.

अजय बोले-बदल गए प्यार के मायने

हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ के प्रमोशन के सिलसिले में अजय ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने प्यार के बारे में कहा, अब जो मैं देखता हूं, वो ये है कि अब प्यार पहले से ज्यादा कैजुअल हो गया है. प्यार शब्द का मतलब बेकार में इतना इस्तेमाल किया जाने लगा है कि इसने अपने मायने ही खो दिए हैं. हमारी जनरेशन में आई लव यू कहना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. अब लोग इन शब्दों का मतलब नहीं समझते और इसे ओवरयूज कर लेते हैं.

इस इंटरव्यू में एक्टर माधवन भी उनके साथ थे और उन्होंने भी अजय की बातों से सहमति जताते हुए कहा, हमारी जनरेशन में प्यार को बहुत गरिमा के साथ देखा जाता था. हमें अगर कार्ड पर लव भी लिखना होता तो हम दस बार सोचते थे. इसपर अजय ने कहा, अब हर मैसेज में हार्ट इमोजी और प्यार शब्द का इस्तेमाल हो जाता है.

1999 में हुई थी अजय-काजोल की शादी

अजय की लव लाइफ की बात करें तो 1999 में उन्होंने काजोल से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात फिल्म ‘हलचल’ के सेट पर हुई थी और जल्द ही इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी. चार साल डेट करने के बाद इन्होंने शादी कर ली थी. दोनों के दो बच्चे हैं.

