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‘Dacoit’ का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज, आखिर क्यों बने अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर डकैत? जानें दिलचस्प कहानी

Dacoit Trailer: साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर देखने के बाद लोग फिल्म देखने के लिए बेताब हो गए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: April 4, 2026 6:40:47 PM IST

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.
साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.


Dacoit Trailer: साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘डकैत’ इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों में अच्छा खासा बज देखने को मिल रहा है. मेकर्स ने आज शनिवार, 4 अप्रैल को अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘डकैत’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. जो फिलहाल यूट्यूब पर छाया हुआ है. ट्रेलर को देखकर लोग काफी उत्साहित हो गए हैं. 

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डकैत का ट्रेलर हुआ रिलीज

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अदिवि शेष की फिल्म डकैत का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. फिल्म के ट्रेलर में एक्शन और थ्रिलर का रोमांच देखने को मिल रहा है. अनुराग कश्यप और प्रकाश राज ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं. इस फिल्म का निर्देशन शेनिल देव कर रहे हैं. फिल्म 10 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. ट्रेलर में अदिवि शेष का किरदार काफी पावरफुल नजर आ रहा है. फिल्म की गहराई को देखते हुए लोग इसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं. फिल्म को पहले 19 मार्च को रिलीज किया जाना था. लेकिन अब मेकर्स ने इसे 10 अप्रैल तक टाल दिया. फिल्म को हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया है. 

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ट्रेलर में क्या है खास?

डकैत का 2 मिनट 23 सेकंड लंबा ट्रेलर रोमांस और भावनाओं को शुरू होता है. ट्रेलर में मृणाल ठाकुर और अदिवि शेष पहले शादी और परिवार की बाते करते नजर आते हैं. लेकिन एक ट्विस्ट से पूरी कहानी अलग मोड़ ले लेती है. अदिवि शेष का किरदार जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है. इसके बाद अदिवि और मृणाल दोनों अलग हो जाते हैं. आखिर दोनों के अलग होने का कारण क्या था? ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा. 

पवन सिंह ने मचाया धमाल 

फिल्म डकैत का गाना टच बडी हाल ही में रिलीज किया गया था. इस गाने को पवन सिंह और जोनिता गांधी ने गाया है. गाने को लोग खूब प्यार दे रहे हैं. फिल्म में अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर के अलावा अनुराग कश्यप पुलिस का किरदार निभा रहे हैं. 

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Tags: adivi seshdacoit tailerdacoit teaserMrunal Thakur
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